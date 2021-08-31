Ловись, рыбка, пока не подешевеешь. В рознице

Во Владивостоке за прошедшую неделю в рознице немного снизились на мороженую рыбу лососевых пород и красную икру. Так, на одном из продовольственных рынков «выходного дня» за кило мороженой горбуши свежего улова просили 180 рублей, неделей ранее — 190.

За полкило малосольной икры горбуши, расфасованной в пластиковую тару, в минувшую субботу, 28 августа, просили 2000 рублей, на 200 рублей меньше, чем 21 августа. В пресс-службе Росрыболовства отметили, что нарастающий объем предложения на фоне успешной лососевой путины и обеспечивает удешевление горбуши. К 24 августа вылов лососевых достиг 474,3 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает уровень 2020 году, и на 14,4% — показатель 2019 года. Более 427 тыс. тонн из этого объема приходится на Камчатку, остальное — на Хабаровский край, Сахалин, Магаданскую область и Приморье. Нынешняя «красная» путина может повторить рекордные выловы 2018 года, когда было добыто около 500 тыс. тонн красной рыбы, напомнили в Росрыболовстве. За прошедшую неделю оптовая цена на горбушу снизилась на 11%, до 125 рублей за кг, минтай — на 1,4%, до 69 рублей, тихоокеанскую сельдь — на 3,5%, до 55 рублей, тихоокеанскую треску — на 1,3%, до 160 рублей. В общем средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу снизился на 0,4%. Однако, по сравнению с началом года, средние цены остаются выше на 6,7%.

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