Приморские врачи пройдут бесплатное обучение в ТГМУ

В 2021 году Приморский край получит около 58 миллионов рублей на создание системы комплексной социально-медицинской помощи людям с ограничениями, сообщили в правительстве региона.

«Почти 58 млн рублей поступит в 2021 году на создание комплексной социально-медицинской помощи людям со стойкими ограничениями жизнедеятельности. Цель системы — максимально вернуть людей в социум, к привычному образу жизни. Пилотными территориями для введения системы станут Владивосток и Уссурийск. Здесь будут открыты отделения дневного пребывания, где пожилые и инвалиды, в том числе с когнитивными нарушениями, бесплатно получат комплекс социальной реабилитации», — сообщили в правительстве. В 2021 году системой смогут воспользоваться не менее 260 человек, а в следующем — более 1,7 тысячи человек. Работать с людьми по новой системе будут специально обученные сотрудники. Уже сейчас подписаны договоры с ТГМУ о бесплатном обучении для врачей по направлениям «гериатрия» и «паллиативная помощь». Позже в каждой поликлинике края должен появиться специалист с этими компетенциями. «Еще один важный сегмент системы долговременного ухода — семья. Так, родственникам предоставляется возможность получить необходимые специальные знания и навыки ухода в „Школе реабилитации“. Бесплатные занятия проходят во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания с 2012 года. Кроме того, подобные семинары для всех желающих организует Российский Красный Крест, в этом году первые семинары общественная организация проведет в Пожарском, Красноармейском районах и Тернейском округе», — рассказали в правительстве Приморья. С 2020 года в Приморском крае система долговременного ухода работает домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан. Специалисты также оказывают услуги на дому. Введение системы долговременного ухода должно должно снизить нагрузку на медучреждения, поддержать семьи и помочь в реализации нацпроекта «Демография».

