Приморские врачи пройдут бесплатное обучение в ТГМУ

«Еще один важный сегмент системы долговременного ухода — семья. Так, родственникам предоставляется возможность получить необходимые специальные знания и навыки ухода в „Школе реабилитации“. Бесплатные занятия проходят во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания с 2012 года. Кроме того, подобные семинары для всех желающих организует Российский Красный Крест, в этом году первые семинары общественная организация проведет в Пожарском, Красноармейском районах и Тернейском округе», — рассказали в правительстве Приморья.