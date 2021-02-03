Приморье в ожидании миллирдов

«Мы нацелены на успешную реализацию всех заявленных проектов во всех представленных отраслях, немаловажно, чтобы новые предприятия открывались в намеченные сроки. Для этого управляющая компания комплексно сопровождает каждого резидента, работает над тем, чтобы бизнесу было комфортно и выгодно работать в условиях преференциальных режимов — освобождает инвесторов от многих бюрократических процедур, защищает их интересы, консультирует по широкому спектру вопросов, помогает в получении льготных кредитов, предоставляет готовую инфраструктуру на ТОР. Совокупный объем вложенных частных инвестиций во все проекты составил около 1 млрд рублей, создано более 50 тыс. рабочих мест», — отметил Николай Запрягаев.