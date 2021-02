Приморье в ожидании миллирдов

В 2020 году резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток реализовали 96 инвестиционных проектов, вложив в них 27,3 млрд рублей.

В рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока в эксплуатацию введены предприятия во многих сферах экономики, среди которых недвижимость и девелопмент, логистика и транспорт, туризм, услуги и производство пищевых продуктов. В результате запуска новых проектов работу получили более 4 500 дальневосточников, сообщает пресс-служба корпорации. «Несмотря на пандемию коронавируса, в юбилейный год функционирования двух особых правовых режимов предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке сохранились темпы ввода в работу новых проектов на уровне 2018–2019 годов. Во многом этого удалось добиться благодаря мерам государственной поддержки бизнеса в период пандемии и оказанию помощи в их применении со стороны Минвостокразвития России и КРДВ. Помимо этого, мы вникаем в конкретные проблемы каждого инвестора, ищем и находим способы помочь», — сообщил заместитель генерального директора по резидентской политике и информационным технологиям АО «КРДВ» Николай Запрягаев. По его словам, введенные в работу в 2020 году проекты — это предприятия малого и среднего бизнеса, крупные промышленные объекты. За год на Дальнем Востоке открылись мощные заводы по переработке рыбы, логистические хабы с автоматизированными складами, портовые терминалы, расширен промысловый флот, созданы комплексы глубокой переработки леса, начали работу производственные, сельскохозяйственные и строительные компании, возведены жилые дома, гостиничный комплекс и торгово-административные здания. Крупнейшее рыбоперерабатывающее производство, завод «Русский минтай», построен Русской Рыбопромышленной Компанией на ТОР «Надеждинская». Мощности предприятия позволяют выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки. Крупнейшее рыбоперерабатывающее производство в Приморье - завод «Русский минтай» Photo: предоставлено РРПК «Новый завод — это не только новые мощности, но дополнительные налоговые отчисления и новые, высококачественные рабочие места для жителей Приморья», — считает генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. На заводе создано более 170 рабочих мест, а с выходом на двухсменную работу их будет около 350. Ожидается, что за первые 10 лет работы от компании «Русский минтай» в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 миллиардов рублей. В свободном порту Владивосток компания «Эн Джи Си Владивосток» открыла клинику репродукции и генетики с целью улучшения демографической ситуации в регионе. «Мы работаем для того, чтобы жители Приморья Дальнего Востока становились счастливыми родителями здоровых малышей», — заявила главный врач клиники Галина Пологойко. Руководитель медучреждения отметила, что статус резидента СПВ позволяет пользоваться налоговыми льготами, основные из них — это нулевые налоги на прибыль и имущество, сниженный с 30% до 7,6% единый социальный налог. Сэкономленные деньги предприятие направляет на расширение штата квалифицированных специалистов и покупку высококлассного медицинского оборудования. Другому резиденту СПВ, компании «ЛогиКо», налоговые льготы помогают делать более выгодные предложения для клиентов. В 2020 году инвестор реализовал проект по оказанию комплекса услуг в области логистики. В работе складов и собственного автопарка компания применяет IT-решения, которые повышают эффективность управления грузопотоками. Склады «ЛогиКо» находятся на территории двух комплексов, расположенных в городах Артем и Владивосток, их общая площадь составляет около 9 500 квадратных метров. «Мы нацелены на успешную реализацию всех заявленных проектов во всех представленных отраслях, немаловажно, чтобы новые предприятия открывались в намеченные сроки. Для этого управляющая компания комплексно сопровождает каждого резидента, работает над тем, чтобы бизнесу было комфортно и выгодно работать в условиях преференциальных режимов — освобождает инвесторов от многих бюрократических процедур, защищает их интересы, консультирует по широкому спектру вопросов, помогает в получении льготных кредитов, предоставляет готовую инфраструктуру на ТОР. Совокупный объем вложенных частных инвестиций во все проекты составил около 1 млрд рублей, создано более 50 тыс. рабочих мест», — отметил Николай Запрягаев. 29–30 января состоялось ежегодное расширенное совещание по вопросам развития экономики и улучшения качества жизни на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В ходе мероприятия при участии Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в частности, было отмечено, что за год в ТОРы на Дальнем Востоке привлечено 87 резидентов, создано 8,2 тыс. рабочих мест. Резидентами свободного порта стали 457 компаний, создано 6,3 тыс. рабочих мест. В Арктику привлечено 37 резидентов (заявленный объём инвестиций 179 млрд рублей), создаётся 4,4 тыс. рабочих мест.

