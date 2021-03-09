В Приморье у «чёрных лесорубов» изъяли спецтехнику

В Приморье у «чёрных лесорубов» изъяли спецтехнику

Сегодня, 14:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В Тернейском и Кавалеровском лесничествах Приморского края сотрудники минлесхоза пресекли незаконную рубку леса — у злоумышленников изъяли спецтехнику и 265 кубометров дубовой древесины, сообщили в правительстве региона.

По словам специалистов, к концу 2020 года в лесах Приморья было зафиксировано около 300 случаев незаконной рубки леса — объём незаконно заготовленной древесины составил 57,5 тысяч кубометров, а ущерб лесам составил около 3,3 миллиардов рублей.

В правительстве отметили, что чаще и больше всего «чёрные лесорубы» действуют на территории Тернейского и Кавалеровского лесничеств — на их долю приходится более 90% от всего объёма незаконно заготовленной древесины и причинённого ущерба и половина всех случаев незаконных рубок, выявленных в крае.

«В сложившейся обстановке минлесхоз Приморья и краевое УМВД принимают дополнительные меры, направленные на охрану лесов от незаконных рубок. В том числе речь идет об усилении лесной охраны — направлении в лесничества дополнительных мобильных групп государственных лесных инспекторов», — рассказал министр лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Константин Степанов.

Так, уже в этом году, работая в «популярных» у лесорубов лесничествах, оперативники задержали злоумышленников и изъяли бульдозер, два трактора, четыре скидера, четыре бензопилы, 265 кубометров дубовой древесины и 1200 кубометров заготовленной.

«Изъятые техника и древесина, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, подлежат обращению в доход государства на основании решений органов следствия и суда. Как показывает практика, именно безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок», — отметил Степанов.

Специалисты минлесхоза Приморья рассказали, что работа по борьбе с незаконной рубкой леса ведётся во взаимодействии с МВД, ФСБ и Центром «Амурский тигр». С последним у министерства будет подписано соглашение, которое позволит быстрее решать вопросы по изъятию незаконной техники.

«Для центра „Амурский тигр“ ключевое значение имеет сохранение мест обитания тигра, а незаконные рубки вкупе с пожарами наносят им серьезный урон. В связи с этим наша организация будет прикладывать все возможные усилия для помощи государству в этом направлении. Сейчас мы видим два вектора совместной работы: создание, оснащение и поддержка деятельности специальных оперативных групп и обеспечение конфискации задействованной в незаконных рубках техники, чтобы она не возвращалась в руки преступников и снова не использовалась ими в незаконной деятельности», — сказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

primorsky.ru

Сюжеты:
Приморский край
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