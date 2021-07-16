На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей

На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей
На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей
Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
На покупку медицинских препаратов для лечения не госпитализированных больных коронавирусом приморцев из федерального бюджета выделят 45 миллионов рублей. Больные будут получать лекарства бесплатно.

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 в Приморском крае продолжает накаляться. По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, количество зараженных коронавирусом пациентов в регионе растет.

По данным на середину июля 2021 года, общее количество заболевших COVID-19 за все время эпидемии в Приморье достигло 50 664 человек. Прирост за последние сутки составил 258 новых пациентов.

Анастасия Худченко рассказала, что уже началось оформление всех необходимых бумаг для отправки лекарств в Приморье. Поставка позволит тем больным, которые получают лечение от пневмонии на дому, начать противовирусную и противобактериальную терапию. Врачи будут выдавать лекарства этим пациентам бесплатно.

В краевом минздраве напоминают, что вакцинация является самой эффективной мерой для формирования коллективного иммунитета у населения. Сделать прививку от коронавируса уже успели 286 714 приморцев, а завершили вакцинацию 194 310 человек. За сутки в Приморье сделано более 4 тысяч прививок.

Ранее глава приморского минздрава Анастасия Худченко предупреждала, что Приморью необходимо завершить формирование коллективного иммунитета до начала сезонных заболеваний, чтобы избежать возможных осложнений в случае, если человек все же заразится коронавирусом.

Напомним, что в Приморье реализуется региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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