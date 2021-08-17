Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском

Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском
Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском
Сегодня, 18:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
В Лучегорске построят полигон для утилизации бытовых отходов. Его создание позволит разгрузить полигон в Кировском районе.

«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – рассказала Елена Пархоменко.

По словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, для объекта уже выбран участок, пройдены все необходимые экспертизы.

Благодаря строительству нового полигона, перевозчикам не придется отвозить отходы в Кировский район, как это делается сейчас.

Полигон будет построен в соответствии со всеми необходимыми экологическими нормами и требованиями. Там будут утилизировать те отходы, которые останутся посл обработки вторсырья на мусоросортировочном комплексе.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля ТБО отправляемых в обработку будет составлять до 60%, на утилизацию — до 13%.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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мусорпереработка мусораПриморье
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