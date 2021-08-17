Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском

«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – рассказала Елена Пархоменко.