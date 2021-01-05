1,5 миллиона рублей потратят в Приморье на такси для инвалидов

На транспортные услуги для маломобильных граждан в 2021 году из бюджета Приморского края направят 1,5 миллиона рублей. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики.

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» организует социальное такси для маломобильных граждан — автомобили будут перевозить колясочников, возможны групповые поездки. В министерстве труда сообщили, что услуга социального такси должна стать удобнее с появлением на рынке нового участника — маломобильные граждане могут вызвать одно такси на несколько человек и вместе посетить какие-либо мероприятия. «Руководитель „Ковчега“ Артем Моисеенко — первый социальный предприниматель, который начинает работу в системе социальных услуг», — отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая. Стоит отметить, что бесплатное социальное такси для инвалидов стало доступно для людей весной 2020 года. Первые автомобили появились во Владивостоке, однако, как отмечают специалисты, оформить заявку и добраться до социально значимых учреждений краевого центра может житель любого муниципалитета. «С начала реализации проекта транспортной услугой воспользовались более 600 инвалидов, которые совершили почти девять тысяч поездок. На эти цели было направлено около трёх миллионов рублей», — сообщили в минтруда Приморья. В 2021 году перечень мест, куда можно вызвать социальное такси, был расширен — кроме медучреждений, отделений государственных центров и других, добавились почтовые отделения, аптеки, банки, нотариальные конторы, суды, организации культуры и искусства, спортивные организации, продовольственные магазины и другие объекты. Оставить заявку на заказ социального такси, в том числе на групповую поездку, можно в информационно-ресурсном центре «Опора» по телефону: 8 (800) 302‑09-24. ВАЖНО: Заказать подачу социального такси нужно не позже, чем за два часа до времени выезда. «Если человек имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения, то заявителю следует обратиться в центр не позднее, чем за 26 часов до нужного времени, и уведомить специалиста об имеющихся ограничениях, потребности в необходимой помощи. Также, при заказе такси необходимо указать наличие багажа, в том числе технических средств реабилитации. Это могут быть трость, костыль, опоры, поручни, кресло-коляска или собака-проводник», — заключили специалисты. Напомним, что организация социального такси в крае, выплаты социальным предпринимателям, а также помощь маломобильным гражданам проводятся в рамках реализации программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter