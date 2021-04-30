Врачи Японии и Дальнего Востока обменяются опытом борьбы с эпидемиями во время международного форума

Врачи Японии и Дальнего Востока обменяются опытом борьбы с эпидемиями во время международного форума
Врачи Японии и Дальнего Востока обменяются опытом борьбы с эпидемиями во время международного форума
Сегодня, 10:40Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Правительство Приморья и японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) проведут Российско-Японский Дальневосточный медицинский форум, на котором медики двух стран обсудят вопросы борьбы с эпидемиями и поделятся друг с другом опытом.

В агентстве международного сотрудничества Приморья рассказали, что основная задача мероприятия — обмен опытом российско-японского сотрудничества в области медицины для дальнейшего развития системы здравоохранения на Дальнем Востоке, расширения двустороннего кадрового обмена, а также поиска новых возможностей для взаимовыгодного делового партнерства.

«Охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заново поднимает вопросы международного сотрудничества в таких областях медицины, как инфекционные болезни, борьба с ними и их профилактика. Россия и Япония не составляют исключение. Есть надежда, что японо-российское медицинское сотрудничество на Дальнем Востоке России с акцентом на профилактическую медицину внесет вклад в развитие здравоохранения в регионе в целом», — отметили в ведомстве.

Кроме Медицинского центра ДВФУ и Тихоокеанского государственного медицинского университета в форуме будет участвовать министерство здравоохранения Сахалинской области и Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края.

С приветственным словом министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Среди российских докладчиков форума — министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов, ректор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края Галина Чижова, руководитель департамента аналитики, управления проектами и международных отношений Тихоокеанского государственного медицинского университета Роман Луговой, врачи Медицинского центра ДВФУ Руслан Тоторкулов и Татьяна Кулакова.

На форуме представят примеры медицинских проектов, которые уже реализуются совместно Японией и Россией в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Кроме того, будут озвучены предложения по медицинскому кластеру, который российская сторона намерена сформировать на Дальнем Востоке. Участники смогут обменяться мнениями о новых проектах и идеями двустороннего сотрудничества.

Участие в форуме бесплатное. Мероприятие пройдет 26 мая с 11.00 до 13.15 по местному времени.

Регистрация открыта до 19 часов 24 мая. После регистрации на указанный адрес электронной почты за день до форума поступит ссылка на Zoom-мероприятие.

Сюжеты:
Приморский край
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