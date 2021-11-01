Полиция предупреждает: на сайтах бесплатных объявлений активизировались аферисты

Полиция предупреждает: на сайтах бесплатных объявлений активизировались аферисты
Полиция предупреждает: на сайтах бесплатных объявлений активизировались аферисты
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Приморье ежедневно доверчивые граждане лишаются денежных средств, попадаясь на удочку IT-мошенников.

Одна из самых распространённых схем отъёма денег — обман при купле-продаже товаров на сайтах бесплатных объявлений, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Преступники могут представиться и как покупателем, и как продавцом. В первом случае мошенники связываются с разместившим объявление о продаже товара и предлагают перечислить деньги на банковскую карту в счет предоплаты или присылают ссылки на оформление доставки. При согласии продавца, мошенник просит назвать/вписать реквизиты банковской карты (номер карты, срок действия, данные о владельце, код, указанный на оборотной стороне банковской карты), которые в последующем использует при входе в мобильный банк, либо для перевода средств на другие расчетные счета. При этом потерпевшему на мобильный телефон поступают смс-сообщения, содержащие коды доступа или пароль на проведение операции, которые также просит назвать злоумышленник.

Во втором случае мошенник размещает объявление о продаже товара, которым в действительности не владеет, по выгодной цене (зачастую мошенники создают копию объявления добросовестных продавцов, с аналогичными фотографиями и описанием товара). Заинтересовавшемуся покупателю под различными предлогами (снижение цены, необходимости срочной продажи) просит перевести денежные средства на банковскую карту, после чего обязуется отправить товар почтой, либо через транспортную компанию.

В качестве примера мошенничества полицейский привели недавний случай. Житель Арсеньева решил приобрести квадроцикл и нашёл объявление о продаже в городе Чите. Связался с продавцом и договорился об отправке транспортной компанией, которую предложил продавец. Приморец перевёл 100 000 рублей на указанный злоумышленником счёт. Продавец сообщил, что квадроцикл будет доставлен через 6-10 дней. Однако после того, как прошло 10 дней, а покупка, так и не была доставлена, мужчина позвонил в транспортную компанию, где ему сообщили, что заявки с таким номером нет и квадроцикл никто не приносил.

Чтобы обезопасить себя от таких преступлений, не соглашайтесь на предоплату и покупку товара без ее осмотра. Ни при каких обстоятельствах не называйте и не вводите на подозрительных сайтах пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в смс — сообщениях, поступивших на телефон.

Если считаете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.

Сюжеты:
Приморье
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мошенничествоПриморье
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