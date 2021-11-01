Полиция предупреждает: на сайтах бесплатных объявлений активизировались аферисты

Преступники могут представиться и как покупателем, и как продавцом. В первом случае мошенники связываются с разместившим объявление о продаже товара и предлагают перечислить деньги на банковскую карту в счет предоплаты или присылают ссылки на оформление доставки. При согласии продавца, мошенник просит назвать/вписать реквизиты банковской карты (номер карты, срок действия, данные о владельце, код, указанный на оборотной стороне банковской карты), которые в последующем использует при входе в мобильный банк, либо для перевода средств на другие расчетные счета. При этом потерпевшему на мобильный телефон поступают смс-сообщения, содержащие коды доступа или пароль на проведение операции, которые также просит назвать злоумышленник.