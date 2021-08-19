Чем острее проблемы, тем больше финансовых мошенников

Екатерина Брызгалова: «Прежде, чем вкладывать деньги в инвестиционные предложения, необходимо досконально изучить того, кто предлагает».
Расстояния больше не гарантия безопасности от мошенников на финансовом рынке — сейчас в «черном списке» Банка России находятся 33 компании только из Приморья. Тогда как всего на Дальнем Востоке выявлено более 100 предприятий с признаками нелегальной деятельности. И это — не считая крупных финансовых пирамид, которые все же добрались до востока России или ведут свою деятельность в интернете. Кстати, пандемия коронавируса 2020 года и последующий почти тотальный переход в онлайн сыграли «на руку» финансовым мошенникам — работать им стало во многом существенно проще.
— Екатерина Витальевна, прежде чем перейдем к основным вопросам. А как вообще произошло ваше профессиональное знакомство с нелегальной деятельностью?
— Сначала я работала ровно на противоположной стороне: занималась легальными участниками финансового рынка. В моемведении были вопросы назначения руководителей таких организаций, открытие офисов и так далее. А в 2018 году мне неожиданно предложили поучаствовать в новом на тот момент проекте для Банка России по нелегальным участникам, которые омрачают жизнь легальных финансовых организаций. Конечно, Центробанк и раньше занимался этой деятельностью, но все же не в таком формате, как сейчас.
— А что для вас стало самым большим открытием в «темной стороне» финансового рынка?
— Мне до сих пор непонятно, почему люди радостно откликаются на предложения мошенников. Почему проще поверить ничем не подкрепленным обещаниям, а не пойти в легальную организацию? И что убеждает отдать деньги непонятному человеку, который делает условно заманчивое предложение без оформления договоров и иных взаимных обязательств? Еще при смене деятельности мне пришлось плотно соприкоснуться с правоохранительными органами — а это целый мир, который для меня на момент перехода был совершенно не изучен.
— Екатерина Витальевна, вы говорите, что до сих пор не понимаете мотивы людей, доверяющих свои сбережения мошенникам. Может, есть предположения, почему все же верят мошенникам?
— Скорее всего, проблема в отсутствии финансовой грамотности, точнее, в ее низком уровне. Вся необходимая информация предоставлена, но иногда люди упорно не хотят учиться, и
— А что вас удивило в вашей работе?
— Мы все знаем, насколько большой Дальний Восток. Но у большинства это просто знание из школьного курса географии. И вот только после начала работы в отделе противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке я осознала, насколько же расстояния огромны. И это порождает проблему: отсутствие легальных предложений на той или иной территории или слабая доступность возможности на законных основаниях вложить деньги. Далеко не везде открыты представительства банков, не везде работают микрокредитные организации. Например, в Якутии такая отдаленность приводит к тому, что люди, из стремления помочь землякам, открывают небольшие компании, даже не подозревая о наруш закон.
— Екатерина Витальевна, вы говорите, что Дальний Восток — территория огромная. А еще — отдаленная от центра. Долгое время у нас было довольно тихо на финансовом рынке. Сейчас ситуация изменилась?
— Начнем с того, что в современных реалиях удаленность региона больше не является гарантией безопасности. Онлайн захватывает все больше и больше пространства, и мошенники не сидят на месте. Тем более, что в 2020 году вынужденно большое количество людей «ушли» в Интернет, который дает возможность работать из любой точки. Такой переход отразился и на финансовых пирамидах — перевести деньги мошенникам. Так что сейчас у нас на Дальнем Востоке в той или иной степени представлены все крупные финансовые пирамиды.
— Екатерина Витальевна, все равно не понимаю: в 90-е годы страна уже проходила этап с тотальным увлечением пирамидами. Что заставляет людей наступать снова на те же грабли?
— Как один из факторов, мне кажется: срабатывает банальное желание наживы, легких денег. Потом у большинства есть иллюзия оказаться умнее организаторов пирамиды. Все же знают схемы? Знают. Более того, многие, обращаясь в ту или иную компанию, даже знают, что это пирамида. Но, как ни странно, многие руководствуются распространенным мифом, что первые люди, вложившие деньги, получают прибыль. Вот кажется вкладчику, что он успеет войти в пирамиду и быстро выскочить из проекта, обмануть организаторов.
— А можно ли обмануть организаторов?
— Невозможно! Именно потому, что они организаторы. На финансовых пирамидах зарабатывают только они. Да, действительно, те, кто приходит в начале, получают какие-то деньги, но это как наживка, которая стимулирует платить больше и больше, сильнее и сильнее раскрывать кошелек, больше и больше доверять. Но финал всегда остается один: все оказываются у разбитого корыта и без денег.
— Екатерина Витальевна, какие схемы чаще всего применяются на Дальнем Востоке?
— В макрорегионе мы в основном выявляем фирмы черных кредиторов, которые под видом легальных ломбардов либо же комиссионных магазинов выдают денежные средства. Получить деньги в этом случае значительно проще, потому как таким организациям не нужны большие пакеты документов. Однако важно помнить, что данные займы выдаются под высокий процент, а договоры прописаны так, что потом сложно доказать выполнение обязательств.
— А есть признаки нелегальных кредиторов?
— Конечно. Но схема распознавания недобросовестного игрока на финансовом рынке ровно такая же, как схема распознавания пирамиды. Сначала надо обратить внимание на форму регистрации: ИП, ООО и так далее. Это первый шаг и его зачастую все игнорируют. Далее, как только вы установили, что это за организация, проверяет лицензия — ее наличие или отсутствие. Если эта организация работает на финансовом рынке, у нее должна быть лицензия. Иначе никак. И проверить ее наличие или отсутствие очень легко: достаточно зайти на сайт Банка России, на главной странице есть раздел «Проверить финансовую организацию». Здесь можно по любой информации — названию ИНН или адресу — узнать, легальна компания или нет. Если она появляется в списке легальных организаций, то все в порядке. А с июня 2021 года Банк России начал размещать список организаций с признаками нелегальной деятельности. И мы можем проверить оба списка: если не нашли в легальных, смотрим в нелегальных.
— А если компании нет ни там, ни там?
— Если вы не находите компанию ни в одном из списков, это ключевой признак того, что организации нельзя доверять.
— Кто чаще всего становится жертвой?
— Сейчас очень сложно выявить наиболее уязвимые категории. Понимаете, мошенники очень легко подстраиваются под клиента. С пенсионерами разговор идет один, с молодежью — другой. Для старшего поколения мошенники могут представляться потребительским кооперативом и предлть вложить деньги под чуть более высокий процент. Сильно большой предлагать не будут, потому как пенсионеры люди знающие, острожные и не верят сильно нереальным обещаниям. Для студентов и людей возрастной категории 30-40 лет — процент пострадавших именно этой возрастной категории сильно возрос за последнее время — будут подобраны предложения, основанные на быстром заработке. Я могу сказать, что за прошлый год дальневосточники обращались в Банк России с жалобами именно на форекс-дилеров. Более 30 подобных обращений поступило от жителей Приморья, Хабаровского края, Якутии — в этих регионах население более экономически-подвижно активно интересует подобными рынками.
- Есть в черном списке приморские компании?
— Есть, конечно. Из Приморья в список попали 33 компании, всего же на Дальнем Востоке мы выявили 106 компаний с признаками нелегальной деятельности. Однако важно понимать, что эти данные не учитывают тех, кто работал в регионе, но был зарегистрирован в других субъектах федерации. И, кстати, не учитываются нтернет- проекты.
— И последний вопрос. Куда мне обращаться, если я стала жертвой или вижу признаки?
— Надо обратиться в правоохранительные органы на сайт Банка России, есть интернет-приемная.
— А есть секрет, как не стать жертвой?
— Внимательно изучать договор, проверять компании, предлагающие золотые горы, не верить милым менеджерам на слово. Это все-таки ваши деньги и вы имеете полное право быть недоверчивыми!
— Спасибо за беседу!