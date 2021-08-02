Приморский бизнесмен пойдёт под суд за подкуп приставов

По данным следствия, бизнесмен узнал, что исполнительное производство в отношении его компании находится в работе у судебных приставов — с должника должны были взыскать более 62 тысячи долларов, или более 4,5 миллионов рублей по текущему курсу.
Вместо того, чтобы оплатить задолженность, обвиняемый решил дать взятку приставу, чтобы избежать ареста имущества, а также, чтобы сотрудник ФССП предоставил отсрочку по оплате долга. Для этого обвиняемый в апреле 2021 года с помощью посредника передал взятку в размере 150 тысяч рублей сотруднику ФССП. Однако махинацию быстро раскрыли во время оперативных мероприятий при участии пристава, который занимался исполнительным производством в отношении обвиняемого и посредника в передаче взятки.
В ходе следственных действий была доказана причастность предпринимателя к этому преступлению. Уголовное дело передано в суд для детального рассмотрения. Обвиняемому грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.