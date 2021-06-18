Борьба с коррупцией: абсолютное большинство приморцев не сталкивались со взятками

Борьба с коррупцией: абсолютное большинство приморцев не сталкивались со взятками
Борьба с коррупцией: абсолютное большинство приморцев не сталкивались со взятками
Сегодня, 16:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Научно-исследовательский центр социологии Приморского края опубликовал итоги опроса по оценке уровня коррупции и эффективности действия антикоррупционных мер в регионе. Специалисты отмечают положительную динамику.

По словам специалистов, в области оценки эффективности работы антикоррупционных мер, впервые за последние годы зафиксирована положительная динамика — 17,8% респондентов положительно оценили проводимую властями работу в этом направлении, что на 4,9% больше, чем в 2019 году.

Уровень «бытовой» коррупции остался на прежнем уровне — вероятность дать взятку в повседневной жизни допустили 12% опрошенных в 2020 году против 11% в 2019.

«86,7% респондентов, взаимодействовавших в последнее время с государственными или муниципальными учреждениями, не сталкивались с необходимостью решить проблему с помощью взятки, подарка, неформального вознаграждения», — отметили авторы исследования.

Риск «деловой» коррупции в 2020 году составил 10%.

По мнению респондентов, в большей степени коррупция развита на федеральном уровне — об этом заявили 44,6% опрошенных. Следом идут местный/муниципальный уровень — 16,0% и региональный уровень — 6,4%.

Среди опрошенных предпринимателей, половина считает, что за год уровень коррупции не изменился. Треть отмечают снижение уровня коррупции на местном и региональном уровнях.

Кроме того, 23,5% опрошенных бизнесменов отметили, что руководство края хочет и может эффективно бороться с коррупцией.

46,8% предпринимателей заявили, что в современной экономике, условиях ведения бизнеса и его регулирования органами власти, коррупция мешает работе.

Самыми эффективными антикоррупционными мероприятиями представители бизнес-сообщества считают упрощение процедур предоставления услуг органами власти — 72,3%; ужесточение наказаний за коррупцию — 69,2%; повышение прозрачности взаимодействия государственных и муниципальных служащих с организациями в рамках создания системы «Электронного правительства» — 61,7%.

Социологический опрос проводился в рамках краевой программы противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесФинансыВладивостокопроскоррупцияВзятка
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