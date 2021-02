Как сообщает Приморское УФАС России, торговая сеть «Реми» анонсировала в своем аккаунте в социальной сети Instagram («remi_supermarket») продажу акционного товара «Сахар, 1 кг, не более 5 кг на одного покупателя — 48,90 руб/1кг».

В ведомство обратились жители Приморского края, которые сообщили о фактическом отсутствии в магазинах указанной торговой сети сахарного песка, попадающего под условия акции. Приморское УФАС России посчитало, что недостоверная информация вводит покупателей в заблуждение в отношении товара, предлагаемого к продаже, и вынесло магазинам торговой сети «Реми» предупреждение о необходимости прекращения действий, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции.

