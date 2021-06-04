Квартирные мошенницы из Уссурийска выманили у граждан полмиллиона рублей

В суд отправили дело двух мошенниц из Уссурийска, которые «сдавали» в аренду чужие квартиры. Арендаторы переводили деньги на счета злоумышленниц, а затем выяснялось, что квартиру никто не сдает, сообщили в пресс-службе местного УМВД.

По данным следствия, с сентября 2018 года по апрель 2019 года злоумышленницам удалось обмануть 35 человек. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Своих жертв мошенницы искали с помощью популярного сайта объявлений. Там они выкладывали информацию о том, что якобы сдается квартира с подробным описанием и указанием адреса. К тому же прикладывали к объявлению фотографии реально существующих квартир. Их они брали из объявлений других арендодателей. Сделка проходила заочно. От позвонившего арендатора просили внести задаток, прежде чем приехать на просмотр квартиры. Доверчивые граждане отправляли денежные средства на банковские карты злоумышленниц и спешили на осмотр своего, возможно, будущего жилья. По приезду их всех ждал неприятный сюрприз — квартиру никто не сдавал. Подобных случаев становилось все больше. Раздосадованные граждане начали обращаться к правоохранителям за помощью. Полицейским удалось выяснить, где находятся мошенницы и провести их задержание. Следователи собрали достаточную доказательную базу, а сами подсудимые признали свою вину. Уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину уже отправлено в суд.Мошенницам грозит до 5 лет лишения свободы. За последний год одним из самых популярных способов обмана граждан стали звонки из якобы службы поддержки любого крупного банка. Граждан пугают несанкционированным снятием или переводом денежных средств с их счетов и предлагают способы сберечь эти финансы. Однако на деле оказывается, что таким образом злоумышленники переводят руками доверчивых граждан деньги на подконтрольные им счета, узнают данные оборотной стороны карты. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, правоохранители просят граждан проявлять бдительность и не отправлять деньги и личные данные неизвестным людям и организациям, соблюдать элементарные правила безопасного поведения в интернете.

Материалы по теме: Сразу бросайте трубку: Мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter