Сразу бросайте трубку: Мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег

Мама, я попал в аварию…

Этот вид мошенничества процветал до того, как появился интернет-банк, но, несмотря на свою «старость», и сейчас находятся таланты, которым удается лишить собеседника кругленькой суммы. Такой звонок раздается, как правило, ночью. Человек полушепотом начинает говорить о том, что он попал в критическую ситуацию и ему срочно нужны деньги. Сбил человека, попал в аварию, подкинули наркотики — вариантов масса. Для звонящего важно прозондировать почву и понять, кем он может вам приходиться. Как правило, мы сами выдаем мошеннику все, что нужно. Находясь в шоковом состоянии, мы сами выкрикиваем в трубку имена или родственные связи. «Сынок, это ты?» или «Гена, ты что ли?», становятся тем крючком, на который мы сами и попадаем. Далее в дело вступает подельник. Представляясь сотрудником силовых органов, он обещает решить все проблемы вашего псевдородственника за определенную сумму, но деньги нужно перевести прямо сейчас. Возможно, с вами даже поторгуются для убедительности. Деньги, как правило, требуют перевести на номер, с которого звонят, но могут быть и варианты. Самым правильным решением в данном случае будет попросить перезвонить вам через десять минут под предлогом сбора требуемой суммы. За это время вам необходимо попытаться созвониться с родственником, «попавшим в беду». Скорее всего, вам легко удастся наладить с ним связь и вы будете точно знать, что вам звонил мошенник. Дальше каждый волен поступать, как считает нужным. При повторном звонке вы можете сразу сообщить мошенникам, что их раскусили, а можете и попытаться привлечь их к ответственности, записав звонок и приложив запись к заявлению в полицию.