Сразу бросайте трубку: Мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег

Мы продолжаем знакомить наших читателей с мошенническими схемами, из-за которых можно лишиться денежных средств. В прошлый раз мы говорили об интернет-мошенниках. Сегодня речь пойдет о телефонных аферистах.

Позвони мне, позвони… Сотовый телефон стал достоянием практически каждого человека в мире. Смартфоны уже давно превратились из средства для голосовой связи в гаджет, который открывает доступ ко всему на свете. Музыка, видео, книги — любая информация становится доступной по щелчку, вернее «тапу» пальцем по экрану. Возможности многих смартфонов давно перешагнули технические характеристики персональных компьютеров из той же ценовой категории, а если вспомнить, что телефонам не нужны ни розетка, ни интернет-кабель, то становится очевидным, что они прочно заняли лидерские позиции среди домашней электроники. По данным последних исследований, каждый человек проводит, глядя на экран телефона, минимум 45 минут в сутки. А это значит, что ваш смартфон находится с вами везде и всегда. Именно на это рассчитывают те, кто хочет с помощью вашего любимого устройства лишить вас денег. Телефонные мошенники рассчитывают, что их звонок застанет вас врасплох. Для них также имеет большое значение то, что жертву можно «продержать на трубке» неограниченное количество времени. Чем дольше вы общаетесь с ними по телефону, тем больше вероятность того, что им удастся завладеть вашими деньгами. Условно, всех телефонных «разводил» можно поделить на три категории: призеры, банкиры и пародисты. И пусть реализация всех этих схем постоянно меняется, основные элементы остаются неизменными. Халява, сэр… Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но даже осознавая это, каждый из нас в глубине души надеется на халяву. В русском менталитете часто зашито, что, чтобы стать богатым, не нужно долго и упорно работать. Достаточно оказаться в нужном месте и в нужное время. И вот золотая рыбка или говорящая щука из проруби -уже исполняют все твои желания. Наверное, именно поэтому мы с радостью верим в то, что внезапно становимся победителями суперлотереи, хотя не покупали никаких билетиков. Мошенники тоже об этом знают и с удовольствием пользуются нашими слабостями. Как правило, звонок от «призеров» раздается в нерабочее время. Вам сообщают о каком-нибудь выигрыше, который могут перечислить вам на карту прямо сейчас, для этого нужно только сообщить ее номер, данные владельца, срок действия и CVC-код. Конечно же, сейчас мы очень сократили разговор. Вам очень долго будут рассказывать о том, на что можно потратить выигранные средства, будут спрашивать рады вы или нет. Главная цель мошенников состоит в том, чтобы заставить вас испытать максимум положительных эмоций, начать мысленно тратить внезапно «свалившиеся» деньги и потерять бдительность. Итог — данные вашей карты попадают в руки злодеев, а значит, и все ваши сбережения. «Призом» может быть и не выигрыш, а какие-нибудь выплаты. С лета прошлого года мошенники стали названивать и говорить, что в связи с пандемией COVID-19 всем россиянам положена страховая выплата от правительства. Или, назвавшись представителями пенсионного фонда, злодеи предлагали перевести замороженную часть страховой пенсии. Преступники всегда следят за последними новостями, и стараются «быть в тренде». Единственный способ не попасться на крючок — тоже быть в курсе последних новостей. Согласитесь, что если бы государство захотело вам что-то выплатить, то об этом бы где-нибудь сообщили. К тому же госучереждениям совсем незачем знать СVC-код вашей карты, как, впрочем, и всем остальным. Поэтому, как бы ни была заманчива «халява», услышав вопрос о «трех цифрах с обратной стороны карты», сразу бросайте трубку. Шеф, все пропало! «Вас беспокоит служба безопасности банка!» — наверное, мало кто из нас не слышал о телефонных звонках, начинающихся этой фразы. Несмотря на распространенность и неоднократное описание, данный вид телефонного мошенничества остается на волне. Злодеи постоянно совершенствуются, и, если раньше этим занимались «одиночки», набирая номера телефонов наугад, то теперь аферами занимаются целые компании со штатом в несколько сотен человек. Звонящий может не «выманивать» из вас информацию, а предоставлять ее вам. Они могут продиктовать вам ваши паспортные данные, номер автомобиля, даже имя вашего ребенка, чтобы убедить вас в том, что с вами общается действительно сотрудник безопасности банка. В наш цифровой век персональные данные утекают в «сеть» очень быстро. И, купив их на интернет-барахолке, мошенники становятся даже более информированными, чем реальные сотрудники банка. Злодеям важно ввести вас в состояние паники, а имея на руках так много персональной информации, сделать это гораздо проще. Сначала вам сообщат о несанкционированном входе в интернет-банк из другого города или о переводе неизвестному вам человеку суммы от двух до пяти тысяч рублей. Псевдо-банкиры расскажут, что заблокировали данный перевод как подозрительный, а дальше все произойдет в зависимости от фантазии и технической оснащенности звонящих. Вам могут предложить перевести все деньги на страховой счет, до тех пор, пока они не найдут место утечки вашей персональной информации, или просто попросят прочитать код из присланного вам СМС. Но не исключено, что вы можете попасть на совсем наглых мошенников, которые попросят прочитать им номер вашей карты и CVC-код. В последнее время, кстати, появилась схема, в которой псевдо-банкиры обвиняют в утечке данных самих себя. Жалуются на бреши в системе безопасности и просят срочно приехать в ближайшее отделение банка с паспортом. В общем, делают все, чтобы убедить вас в том, что с вами говорит именно сотрудник банка. И, кстати, номер телефона сейчас не имеет никакого значения. Используя IP-телефонию, мошенники могут подделать любой номер, даже трехзначный номер банка. Распознать злодеев в таком случае действительно очень сложно, но не попасться на крючок мошенников очень легко. Нужно просто повесить трубку и перезвонить в банк. Если по вашему счету совершались какие-то несанкционированные операции, то о них точно знает не один «менеджер по безопасности». Причем трубку нужно класть внезапно, без предупреждения. Если вы объявите о своем намерении псевдо-банкиру, то он наверняка начнет вас запугивать тем, что дорога каждая секунда, или тем, что мошенники завелись в самом банке и от вас обязательно скроют факт «левого» перевода. Злодей постарается убедить вас в том, что только он сможет вам помочь. А если вы не бросили трубку и продолжили разговор в уверенности, что общаетесь именно со службой безопасности, помните, что CVC- код вашей карты нельзя говорить даже им. Настоящие банковские работники никогда его и не спросят, равно как никогда не попросят вас установить какое-нибудь приложение или прочитать какой-либо код из СМС. Настоящий банкир, скорее всего, попросит вас приехать в отделение банка и там решить все вопросы. Мама, я попал в аварию… Этот вид мошенничества процветал до того, как появился интернет-банк, но, несмотря на свою «старость», и сейчас находятся таланты, которым удается лишить собеседника кругленькой суммы. Такой звонок раздается, как правило, ночью. Человек полушепотом начинает говорить о том, что он попал в критическую ситуацию и ему срочно нужны деньги. Сбил человека, попал в аварию, подкинули наркотики — вариантов масса. Для звонящего важно прозондировать почву и понять, кем он может вам приходиться. Как правило, мы сами выдаем мошеннику все, что нужно. Находясь в шоковом состоянии, мы сами выкрикиваем в трубку имена или родственные связи. «Сынок, это ты?» или «Гена, ты что ли?», становятся тем крючком, на который мы сами и попадаем. Далее в дело вступает подельник. Представляясь сотрудником силовых органов, он обещает решить все проблемы вашего псевдородственника за определенную сумму, но деньги нужно перевести прямо сейчас. Возможно, с вами даже поторгуются для убедительности. Деньги, как правило, требуют перевести на номер, с которого звонят, но могут быть и варианты. Самым правильным решением в данном случае будет попросить перезвонить вам через десять минут под предлогом сбора требуемой суммы. За это время вам необходимо попытаться созвониться с родственником, «попавшим в беду». Скорее всего, вам легко удастся наладить с ним связь и вы будете точно знать, что вам звонил мошенник. Дальше каждый волен поступать, как считает нужным. При повторном звонке вы можете сразу сообщить мошенникам, что их раскусили, а можете и попытаться привлечь их к ответственности, записав звонок и приложив запись к заявлению в полицию. Вполне возможно, что мошенник сразу позвонит вам от лица работника прокуратуры или полиции и назовет имя и паспортные данные вашего родного. Ведь мы же помним, что персональные данные — теперь уже совсем не секрет. Мы сами очень часто разбрасываемся ими налево и направо. Достаточно вдумчиво полистать вашу страничку в соцсетях и можно легко узнать, как зовут ваших детей, сколько им лет и когда у них день рождения. С такой же легкостью можно узнать много интересного и о ваших друзьях. Потому что «информационная безопасность» для многих из нас звучит слишком эфемерно. А для мошенников наша «неосторожность» в сети — очередная возможность заработать. Александр КИКТЕНКО.

