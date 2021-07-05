Джихад, Сирия, Приморье и Центральная Азия — что общего?

По данным приморского Управления по борьбе с терроризмом за преступления связанные с терроризмом под пристальный взор правоохранителей попадает все больше трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. К сожалению, не стала исключением и история 29-летнего трудового мигранта Салохиддина Даминова.

Молодой отец, гражданин Узбекистана получил 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма и за вербовку. По словам осужденного, который прибыл помогать отцу работать на стройке, он попал под влияние случайного знакомца, единоверца из Турции с которым списался в социальной сети «Одноклассники». Тот просил его о финансовой помощи ссылаясь на нужду и необходимость приобрести одежду. По признанию Даминова, материальных трудностей он не испытывал, а потому периодически отправлял новому знакомому некоторые суммы денег. К моменту, когда жена трудового мигранта должна была родить, общение с единоверцем, как уверяет Даминов, практически сошло на нет. Отправлять деньги незнакомцу, который оказался в беде — это веление религии, которую исповедует Салохиддин Даминов. Рассказы преступника убедили Даминова, что он общается с земляком. Тот утверждал, что собирается переехать из Турции в Россию и открыть бизнес, а Даминова обещал взять в партнеры. Это убедило гражданина Узбекистана в добропорядочных намерениях злоумышленника. Вот только потом выяснилось, что из Турции преступник отправился воевать в Сирию. Там он вступил в ряды Международной террористической организации «Джамаат Таухид ва-Джихад» (входит в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») о чем и сообщил своему спонсору из Узбекистана. Даминов не скрывает, что если бы он продолжил общение, то по приглашению злоумышленника поехал бы Сирию. Более того, ему даже поступали разные тематические ролики. Примечательно, что осужденный утверждает, что не придавал значения ни роликам, ни фотографиям. По его словам, это было давно и их содержание он со своим «другом по переписке» не обсуждал. Даминов упирает на то, что ему сообщили о том, что в «Сирии погибают наши братья и сестры» и он решил помочь им финансово. Осужденный настаивает на том, что его обработали и сейчас он раскаивается в содеянном и утверждает, что никогда бы так не сделал, если бы мог повернуть время вспять. Проповедники Ислама в политических целях говорят, что поддержка Джихада — священной войны — это обязанность всех мусульман. Свою идеологию они навязывают малограмотным людям, часто пользуясь выдержками из Корана. К сожалению, под их влияние, все чаще попадают мигранты из Таджикистана и Узбекистана, приезжающие в Россию. Вот только есть в истории Салохиддина Даминова всего одна нестыковка. Сотрудник Управления по борьбе с терроризмом сообщил, что осужденный сам показывал видеоролики с призывами к войне с «неверными» и убеждал одного из своих коллег на стройке поехать в Сирию на войну. В тюрьме Салохиддин Даминов проведет 5 лет. Еще 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

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