«Приморье продолжает погружение в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем снова обстреляли автобус

На фото, что прислал в редакцию очевидец видно, что старый корейский автобус практически лишился заднего стекла — оно треснуло, а полотне видно от верстие, предположительно от пули. От одного из салонных окон и вовсе осталась одна дыра. Отверстие в треснутом стекле занимает большую площадь окна. На пассажирском сидении и полу рассыпаны осколки стекол.