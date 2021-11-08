«Приморье продолжает погружение в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем снова обстреляли автобус

В городе Спасск-Дальний Приморского края неизвестные продолжают обстреливать автобусы. В этот раз транспортное средство получило гораздо более серьезные повреждения. К счастью, и в этот раз обошлось без жертв и ранений.
Маршрут 5А курсирует между остановками «Гагарина» и «СТА» 10 раз в день.
На фото, что прислал в редакцию очевидец видно, что старый корейский автобус практически лишился заднего стекла — оно треснуло, а полотне видно от верстие, предположительно от пули. От одного из салонных окон и вовсе осталась одна дыра. Отверстие в треснутом стекле занимает большую площадь окна. На пассажирском сидении и полу рассыпаны осколки стекол.
Официальные «рупоры» МВД пока молчат.
Ранее, в начале ноября, обстрелу подвергся другой автобус. В результате нападения была повреждена обшивка самого автобуса, салона и выбито стекло.
О мотивах и целях тех, кто совершил нападение ничего неизвестно. Происходящее в городе с каждым разом все больше напоминает криминальные разборки времен 90-х годов.