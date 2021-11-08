«Приморье продолжает погружение в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем снова обстреляли автобус

«Приморье продолжает погружение в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем снова обстреляли автобус
«Приморье продолжает погружение в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем снова обстреляли автобус
Сегодня, 19:57ПроисшествияФото: предоставлено очевидцем
В Спасске-Дальнем устроили пальбу по автобусу. Снова. Обстрелу подвергся маршрутный автобус 5А.

В городе Спасск-Дальний Приморского края неизвестные продолжают обстреливать автобусы. В этот раз транспортное средство получило гораздо более серьезные повреждения. К счастью, и в этот раз обошлось без жертв и ранений.

Фото:предоставлено очевидцем

Маршрут 5А курсирует между остановками «Гагарина» и «СТА» 10 раз в день.

Фото:предоставлено очевидцем

На фото, что прислал в редакцию очевидец видно, что старый корейский автобус практически лишился заднего стекла — оно треснуло, а полотне видно от верстие, предположительно от пули. От одного из салонных окон и вовсе осталась одна дыра. Отверстие в треснутом стекле занимает большую площадь окна. На пассажирском сидении и полу рассыпаны осколки стекол.

Фото:предоставлено очевидцем

Официальные «рупоры» МВД пока молчат.

Ранее, в начале ноября, обстрелу подвергся другой автобус. В результате нападения была повреждена обшивка самого автобуса, салона и выбито стекло.

О мотивах и целях тех, кто совершил нападение ничего неизвестно. Происходящее в городе с каждым разом все больше напоминает криминальные разборки времен 90-х годов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
АвтобусПриморьеМВДСпасск-Дальнийстрельба
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы