При этом все эти годы контрабандист был на хорошем счету у государственных и отраслевых экспертов. Государство высоко оценивало вклад Пекаря в экономику. Он был удостоен премии Royal People Awards за развитие аквакультуры в регионах России. Кроме того именно по инициативе бизнесмена был проведен целый ряд разработок в сфере транспортировки дальневосточного краба в Китай. Однако Следственный комитет представил бизнесмена миру в несколько ином свете. Вот что пишут правоохранители: