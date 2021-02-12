Приморский бизнесмен признался в пособничестве в контрабанде — Следственный комитет РФ

Приморский бизнесмен признался в пособничестве в контрабанде — Следственный комитет РФ

Сегодня, 19:21ПроисшествияPhoto: ИК "Золотой Рог"Он оказался фигурантом уголовного дела по контрабанде живого краба
Приморский бизнесмен Евгений Пекарь оказался фигурантом уголовного дела по контрабанде живого краба в Китай. Буквально за день находчивый предприниматель, внесший очень большой вклад в развитие российско-китайских экспортных отношений, превратился в контрабандиста.

Следственный комитет опубликовал информацию о том, что Пекарь несколько лет занимался махинациями, связанными с морепродуктами.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Пекаря по факту пособничества в осуществлении контрабандных поставок за пределы Российской Федерации живого краба в крупном размере. Он обвиняется в совершении преступления… пособничестве в контрабанде стратегически важных ресурсов» — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие считает, что 2014-15 и 2017 годах Пекарь занимался поставкой крабов в Китай. Ввозимый товар декларировался в адрес подконтрольных иностранных компаний по заниженной стоимости и ввозился в Китай, где продавался уже по рыночной цене.

При этом все эти годы контрабандист был на хорошем счету у государственных и отраслевых экспертов. Государство высоко оценивало вклад Пекаря в экономику. Он был удостоен премии Royal People Awards за развитие аквакультуры в регионах России. Кроме того именно по инициативе бизнесмена был проведен целый ряд разработок в сфере транспортировки дальневосточного краба в Китай. Однако Следственный комитет представил бизнесмена миру в несколько ином свете. Вот что пишут правоохранители:

Пекарь, при организации контрабандных поставок, согласно данным следствия, предоставлял ложные сведения о стоимости в таможенные органы РФ и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями.

Согласно выводам экспертов отрасли, Пекарь попытался помочь следствию для решения каких-то своих проблем и попался на самую известную уловку правоохранителей. Так случается, когда человек уже попал в поле зрения правоохранительных органов, осознал тщетность попыток избегания наказания и начинает изучать возможности это самое наказание уменьшить.

Какие именно проблемы были у Пекаря с законом доподлинно неизвестно, но некоторые знакомые с ситуацией бизнесмены говорят, что история с контрабандой морепродуктов в Китай имеет много темных пятен.

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