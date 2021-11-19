«Заключение под стражу на 2 месяца»: подозреваемому в педофилии приморскому депутату избрали меру пресечения

Артема Самсонова, депутата заксобрания Приморского края от КПРФ заключили под стражу на два месяца. Его подозревают в педофилии.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская. По версии следствия, подозреваемый, отдыхая на Шаморе при общении с 11-летним ребенком продемонстрировал тому интимный предмет и рассказал о его назначении. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 4 пункт б ст 132 УК РФ. В квартире Самсонова прошли обыски, прошли проверки, опознания, очные ставки, назначены судебные экспертизы. Самсонов с обвинениями не согласен.

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