«Ледяной дождь 2.0?» — приморцев просят не покидать дома

В связи с непогодой мэрия Владивостока просит граждан не пользоваться личным автотранспортом и по возможности не покидать дома. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Утро первого рабочего для приморцев началось с дождя, снега, ветра и обледеневших дорог. Бушевать непогода начала еще вчера. На дороги Владивостока вышла спецтехника для противогололедной обработки. В Приморье объявлен режим повышенной готовности, а синоптики объявили штормовое предупреждение. Несмотря на погодные условия, школы и детские сады города работают в обычном режиме, однако отсутствие сегодня на занятиях не будет считаться прогулом. Позже представитель мэрии Илья Литвиненко сообщил, что школьники из «второй смены» на учебу сегодня могут не идти. Студентам ДВФУ повезло больше — их перевели на удаленный режим обучения без посещения кампуса. Сотрудникам университета также рекомендовано организовать работу из дома. Олег Кожемяко призвал отпустить всех домой из-за непогоды По обновленным прогнозам, сильный дождь во Владивостоке будет идти до полудня. После он перейдет в мокрый снег. Ожидается, что выпадет около 49 мм осадков. В оперштабе по устранению непогоды сообщают, что все службы находятся в режиме повышенной готовности и работают в круглосуточном режиме. В тематических аккаунтах Instagram уже начали появляться предупреждения очевидцев об опасной обстановке на дорогах. Приморцы публикуют посты со своими контактными данными и сообщают, что готовы помочь нуждающимся.

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