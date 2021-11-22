Олег Кожемяко призвал отпустить всех домой из-за непогоды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главам муниципалитетов и руководителям предприятий распустить сотрудников предприятий по домам в связи с ухудшением погодных условий, оставив лишь тех, кто занят на круглосуточной работе и дежурных.

Обновленный прогноз погоды от Примгидромета не сулит Приморскому краю ничего хорошего. «Приморье во власти активного циклона», — Примгидромет По прогнозу, 22 ноября над Приморьем продолжит движение южный циклон. Днем ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя, с налипанием на провода и деревья, на дорогах гололедица. Температура воздуха снизится 5-10 градусов. Скорость ветра, в зависимости от района, может достигать 13-18 м/с, а местами и до 22 м/с. На побережье до 27 м/с. Возможна метель. Во Владивостоке отменены занятия для школьников, которые учатся во вторую смену. Тем не менее, на местах будут присутствовать дежурные учителя, чтобы ребенок мог согреться и дождаться родителей. Занятия в ДВФУ перевели на удаленный формат. На дорогах Приморья работает 140 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, граждан призывают оставаться дома.

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