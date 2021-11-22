Подозреваемый в педофилии приморский депутат прекратил голодовку, чтобы пройти полиграф

Юрист рассказал, что следователь изучила документы, «из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа».
По словам Клецкина, Самсонову предстоит выйти из голодовки, чтобы пройти исследование на полиграфе. Это обязательное условие для проведения такой процедуры. В том состоянии, в котором сейчас находится депутат, прибор покажет искаженные реакции.
Также Клецкин уточнил, что защита намерена привлечь независимого эксперта, а не того полиграфолога, которого даст следком.
Напомним, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношение несовершеннолетнего.
По версии следствия, депутат на отдыхе демонстрировал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и объяснял его назначение.
Самсонова задержали 17 ноября, в его квартире прошли обыски. Вину Самсонов не признал и потребовал независимого исследование на полиграфе, объявив голодовку.
Решением Фрунзенского районного суда народному избраннику избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца, до 17 января 2022 года.