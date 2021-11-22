Подозреваемый в педофилии приморский депутат прекратил голодовку, чтобы пройти полиграф

Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов прекратил голодовку, чтобы пройти исследование на полиграфе. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клецкин, пишет «Интерфакс».

Юрист рассказал, что следователь изучила документы, «из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа». По словам Клецкина, Самсонову предстоит выйти из голодовки, чтобы пройти исследование на полиграфе. Это обязательное условие для проведения такой процедуры. В том состоянии, в котором сейчас находится депутат, прибор покажет искаженные реакции. Также Клецкин уточнил, что защита намерена привлечь независимого эксперта, а не того полиграфолога, которого даст следком. Напомним, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношение несовершеннолетнего. По версии следствия, депутат на отдыхе демонстрировал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и объяснял его назначение. Самсонова задержали 17 ноября, в его квартире прошли обыски. Вину Самсонов не признал и потребовал независимого исследование на полиграфе, объявив голодовку. Решением Фрунзенского районного суда народному избраннику избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца, до 17 января 2022 года.

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