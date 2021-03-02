Первые дома ЖСК «Остров» во Владивостоке будут построены к маю 2021 года

До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы в 252 домах. Однако первые 38 домов будут закончены уже к маю. Такая информация прозвучала на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Глава региона проверил исполнение поручений, которые дал в начале февраля. «Срок исполнения не мы вам назначали, это ваша дата. Когда вы берете на себя какое-то обязательство, под него подводятся ресурсы, люди, и таким образом зарабатывается авторитет. Поэтому в следующий раз называйте выполнимые сроки», — обратился к застройщикам губернатор. По словам главы региона, ключи от квартир люди должны получить сразу после окончания строительно-монтажных работ. «Необходимо, чтобы мы до конца года выполнили строительно-монтажные работы по всем 252 домам. Как только это произойдет, мы передадим людям ключи, чтобы они смогли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети — подписываем акт приема-передачи», — обозначил глава региона. Полная сдача объектов ЖСК «Остров» намечена на 2022 год. Губернатор и Правительство Приморского края продолжают контролировать ход работ. Справка «Золотого Рога» В числе 252 домов ЖСК «Остров» — восемь многоквартирных домов, 20 блокированных по две квартиры (дуплексы), остальные — индивидуальные жилые дома. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 8

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