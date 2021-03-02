Первые дома ЖСК «Остров» во Владивостоке будут построены к маю 2021 года

Первые дома ЖСК «Остров» во Владивостоке будут построены к маю 2021 года

Сегодня, 12:53РынкиФото: Правительство Приморского краяЖильцы приступят к обустройству своих домов уже в этом году
До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы в 252 домах. Однако первые 38 домов будут закончены уже к маю. Такая информация прозвучала на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Глава региона проверил исполнение поручений, которые дал в начале февраля.

«Срок исполнения не мы вам назначали, это ваша дата. Когда вы берете на себя какое-то обязательство, под него подводятся ресурсы, люди, и таким образом зарабатывается авторитет. Поэтому в следующий раз называйте выполнимые сроки», — обратился к застройщикам губернатор.

По словам главы региона, ключи от квартир люди должны получить сразу после окончания строительно-монтажных работ.

«Необходимо, чтобы мы до конца года выполнили строительно-монтажные работы по всем 252 домам. Как только это произойдет, мы передадим людям ключи, чтобы они смогли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети — подписываем акт приема-передачи», — обозначил глава региона.

Полная сдача объектов ЖСК «Остров» намечена на 2022 год. Губернатор и Правительство Приморского края продолжают контролировать ход работ.

Справка «Золотого Рога»

В числе 252 домов ЖСК «Остров» — восемь многоквартирных домов, 20 блокированных по две квартиры (дуплексы), остальные — индивидуальные жилые дома.

Сюжеты:
Приморье
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