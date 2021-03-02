Первые дома ЖСК «Остров» во Владивостоке будут построены к маю 2021 года

Глава региона проверил исполнение поручений, которые дал в начале февраля.
«Срок исполнения не мы вам назначали, это ваша дата. Когда вы берете на себя какое-то обязательство, под него подводятся ресурсы, люди, и таким образом зарабатывается авторитет. Поэтому в следующий раз называйте выполнимые сроки», — обратился к застройщикам губернатор.
По словам главы региона, ключи от квартир люди должны получить сразу после окончания строительно-монтажных работ.
«Необходимо, чтобы мы до конца года выполнили строительно-монтажные работы по всем 252 домам. Как только это произойдет, мы передадим людям ключи, чтобы они смогли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети — подписываем акт приема-передачи», — обозначил глава региона.
Полная сдача объектов ЖСК «Остров» намечена на 2022 год. Губернатор и Правительство Приморского края продолжают контролировать ход работ.
Справка «Золотого Рога»
В числе 252 домов ЖСК «Остров» — восемь многоквартирных домов, 20 блокированных по две квартиры (дуплексы), остальные — индивидуальные жилые дома.