Полторы тысячи приморцев участвуют в электронной ярмарке

Приморские сельхозпроизводители в период пандемии коронавируса стали продавать свою продукцию на «электронной ярмарке». Реализовать и приобрести товары можно, не выходя из дома, при помощи смартфона.

Посмотреть товары, зарегистрироваться, скачать приложение можно на сайте farmer112.ru. В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что фермер, который хочет продать свой товар на электронной ярмарке должен зарегистрироваться на сайте или в приложении «Ярмарка», установив его на телефон. «В системе уже зарегистрировано почти 1,5 тысячи фермеров и дачников из 440 городов и населенных пунктов края. На интернет-площадке можно продать или приобрести продовольственные, промышленные и другие фермерские товары без посредников», — рассказали специалисты ведомства. Приложения «Ярмарка» доступно для скачивания на смартфоны системы Android. Приморские агропромышленники и сельхозпроизводители могут зарегистрироваться и разместить товары бесплатно.

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