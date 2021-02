Как сообщили в управлении экономического развития Владивостока, в предстоящие выходные дни, 6 и 7 февраля, в приморской столице в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2б) вновь развернется продовольственная ярмарка.

В субботу купить свежие продукты можно будет с 10 до 18 часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов. На ярмарке приморские предприниматели предлагают свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Администрация Владивостока приглашает горожан посетить ярмарку.

