В Приморье серьезно подорожало практически всё

В Приморье серьезно подорожало практически всё

Сегодня, 16:11
Рынки
Photo: ИК "Золотой Рог"
Рекордсмены ноября - овощи
Потребительские цены на продукты питания в крае в декабре выросли на 1.6%, по сравнению с предыдущим месяцем. В преддверии новогодних праздников ускорилось подорожание овощей.

По информации Приморскстата, рекордсмены ноября — свежие помидоры и огурцы в декабре подскочили в цене сразу на 17% и 39%. Капуста белокочанная свежая, свекла столовая, картофель, морковь подорожали на 5.6-13.2%. Из фруктов более всего возросли цены на бананы, груши и апельсины на 3.2-3.6%.

Из рыбопродуктов выше среднего уровня подорожала рыба мороженая неразделанная (на 4.4%) и консервы рыбные (на 5.5%). В тоже время приятным сюрпризом к праздникам стало снижение цен на мороженые креветки, рыбу неразделанную и кальмары на 0.6-3.3%.

Цены на сахар наконец перестали расти и за месяц упали на 0.6%, хотя сначала года сахар стал дороже в полтора раза. А вот яйца, подскочив в цене за месяц на 13%, остаются дешевле декабря предыдущего года на 3%.

На 2.7% в среднем возросли цены на майонез, на 3.9% — масло подсолнечное. В группе «крупа и бобовые» подорожали овсяные хлопья «Геркулес» на 3.9%. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, хлопья из злаков стали дороже на 1.3%, мука пшеничная — на 1.8%.

Алкогольные напитки в целом подорожали на 0.9%, куры охлажденные и мороженые, пшено, напротив, подешевели на 1.6-2.6%.

Из непродовольственных товаров более заметно подорожали строительные материалы, в среднем на 2.7%. Рост цен на 1% отмечен на табачные изделия. Бензин автомобильный всех марок подорожал на 0.4%, дизельное топливо — на 0.7%.

В декабре услуги пассажирского транспорта подорожали на 3.6%, в том числе проезд в междугородных автобусах стал обходиться дороже на 3.5%, полет самолетом — на 6.6%, проезд в поездах дальнего следования — на 15.3%. На 2.6% выросли цены на посещение кинотеатров, на 3.3% — театров.

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