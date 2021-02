Спасибо Китаю: Рыбопереработке в регионе прогнозируют настоящий бум

Введение ограничений на экспорт рыбы с Дальнего Востока в Китай из-за пандемии привело к перебоям экспортных поставок дальневосточной продукции.

По оценкам экспертов аналитического агентства «Востокгосплан», общие доходы от экспорта рыбы, выловленной на территории Дальневосточного федерального округа, в первом полугодии 2020 года снизились более чем на 4% и составили 71,1 млн долларов. Вместе с тем, отмечают аналитики, «экспортные ограничения могут дополнительно ускорить развитие рыбоперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке». Существенный вклад в развитие рыбоперерабатывающих мощностей уже вносят проекты на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, на которые распространяется система преференций, налоговых и прочих льгот. Так по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сегодня 39 резидентов ТОР и СПВ уже реализуют инвестиционные проекты по созданию предприятий по переработке рыбы и морепродуктов, производству стейков, фарша, консервов, икры и морских деликатесов. Двенадцать предприятий уже введены в эксплуатацию в рамках дальневосточных преференциальных режимов. Большинство из них расположены в Камчатском и Приморском крае (ТОР «Камчатка», «Большой Камень» и «Надеждинская»), на Сахалине (ТОР «Южная») и в Хабаровском крае (ТОР «Николаевск»). Общая мощность новых предприятий составляет около 2 тыс. тонн продукции в сутки. В процессе строительства еще 27 рыбоперерабатывающих проектов резидентов СПВ и ТОР, которые будут введены в 2021–2025 годах. Планируемая производственная мощность новых предприятий превысит 3,1 тыс. тонн в сутки. Лидер по развитию рыбоперерабатывающей промышленности — Чукотка, в регионе строятся 8 рыбоперерабатывающих заводов. Еще 6 проектов реализуется в Камчатском крае. Интенсивное строительство рыбоперерабатывающих мощностей (включая как береговые заводы, так и перерабатывающие суда) стимулировала программа поддержки «Квоты в обмен на инвестиции», которая была инициирована и реализована при поддержке полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Продукция дальневосточных предприятий идет как на внутренний рынок, так и на экспорт. На сегодняшний день, однако, именно в Китае расположены мощные рыбоперерабатывающие производства, нацеленные в том числе на дальнейший экспорт продукции. Приморье и Дальний Восток в целом такими мощностями не обладают. Об этой проблеме в Приморье знают не понаслышке. Так, ранее в интервью газете «Золотой Рог» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов говорил о до сих пор не исполненном поручении президента РФ. «Президент РФ несколько лет назад дал четкое поручение о строительстве рыбоперерабатывающего кластера на Дальнем Востоке России со складскими холодильными мощностями. Поручение президента до сих пор не выполнено… Россия занимает одну из лидирующих позиций в списке мировых держав по рыбодобыче, в то же время все перерабатываем заграницей. Так быть не должно», — считает приморский эксперт.

