На Дальнем Востоке стагнирует экспорт товаров. Особенно всех

Дальневосточные таможенники подвели итоги работы за 2020 год. В целом сотрудники Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) отмечают спад внешнеэкономической деятельности.

Как достижение своей работы отметили успехи в автоматизации работы таможен. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель ДВТУ Юрий Ладыгин. Что касается экономических показателей, то здесь падение связано с карантинными мерами и влиянием пандемии на мировую экономику. Сократился экспорт почти всех дальневосточных товаров, особенно значительно падение экспорта леса — древесины за год было вывезено на 13% меньше, чем в 2019. Исключением стал ряд отраслей. Так, с Дальнего Востока стали больше продавать продовольственных продуктов (рост объёма экспорта на 0,4%), продукции химической промышленности (рост объёма экспорта на 6,6%), текстиля (рост объёма экспорта на 200%). Всего за 2020 через таможни ДФО прошло на 20% меньше товаров, чем годом ранее. В ушедшем году этот показатель в денежном измерении составил около 28 миллиардов долларов. При этом если импорт сократился на 7% — до 20,5 миллиардов долларов, то экспорт рухнул почти наполовину — с 13 миллиардов до 7,5. Еще сильнее сократилось количество физических лиц, попавших через таможенные пункты на территорию ДФО. По итогам 2019 таковых было 9 миллионов человек, а за прошлый год — всего 1,2 миллиона. Крупнейшими торговыми партнерами на протяжении 2020 традиционно выступали восточноазиатские соседи — на КНР пришлось 60% торгового оборота, на Южную Корею — 14% и 8,5% на Японию. В целом же 2020 год отметился для ДВТУ нововведениями. В сентябре начала свою работу Дальневосточная электронная таможня, выпустив 3 числа того же месяца свою первую электронную декларацию. Были достигнуты успехи в автоматизации процесса — средний срок регистрации таможенной декларации при помощи электронной системы составляет чуть больше 11 минут. Среднее время выпуска товарных партий — 1 час 15 минут. «На конец 2020 года в автоматическом режиме зарегистрировано 90% деклараций на товары, более 95% [товаров] выпущено автоматически», — рассказал глава таможенного управления. Дальневосточным таможням удалось в ушедшем году перечислить в государственный бюджет 382,5 миллиарда рублей — на 7,5% больше, чем в 2019 году. «Несмотря на напряженность работы таможен в связи с пандемией, проводимыми организационно-штатными мероприятиями удалось обеспечить непрерывность работы таможенных органов дальневосточного региона, стабильность результатов по всем направлениям деятельности», — подвели итоги в ДВТУ. Егор ГОЛУБЕВ.

