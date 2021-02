Фокус не удался: Московская фирма пыталась перехитрить приморскую таможню

Как сообщила «Золотому Рогу» пресс-служба Находкинской таможни, 1,2 млн рублей таможенных платежей не заплатила в федеральный бюджет компания из Москвы за импорт лазерных уровней.

Декларируя товар, фирма указала недостоверное наименование товара. Находкинская таможня выявила это правонарушение. Как сообщается, в конце 2020 года в порт Восточный из Китая в адрес московской фирмы был ввезен контейнер с электротоварами. В декларации на товары они были указаны как «приборы для измерения расстояния» — всего 3,4 тысячи штук. Данная категория товаров не облагается таможенной пошлиной. Однако при таможенном досмотре находкинские таможенники выявили, что в контейнере находятся «лазерные нивелиры (уровни)», обладающие другими функциями. Лазерные уровни облагаются ввозной таможенной пошлиной в размере 13%. В результате неверно заявленного наименования товара фирма не заплатила в федеральный бюджет 1,2 млн рублей. По данному факту проводится проверка. Как рассказал начальник Находкинской таможни Константин Бондарев, в 2020 году в ходе таможенных досмотров выявлено 160 случаев недостоверного декларирования, связанного с материалом или назначением товаров, что повлияло на занижение или неуплату таможенных пошлин. В результате взыскано в бюджет около 8 млн рублей.

