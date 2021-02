Власти Приморья изыскивают резервы для хранения минтаевого улова

С 1 января традиционно стартовала минтаевая путина в Охотском море — это одна из крупнейших сезонных промысловых путин в мире. По прогнозам, отрасль за это время должна выловить до 1 млн тонн. В сутки они вылавливают 8-9 тыс. тонн рыбы.

Как сообщает агентство по рыболовству Приморского края, приморские рыбаки из них ежесуточно добывают до 2 тысяч тонн минтая. В среднем за путину в Охотском море они вылавливают около 280 тысяч тонн. Сейчас на промысле минтая работают 26 судов, из них 15 — крупнотоннажные. По состоянию на 1 февраля, выловлено более 50 тысяч тонн минтая. И вся эта продукция, за исключением объема, который потребляет внутренний рынок, примерно 10-15%, должна идти на переработку в Китай. Однако в условиях ограничений, которые Китай ввел в связи с пандемией, в начале зимы российский флот столкнулся со снижением скорости выгрузок рыбопродукции. В этой ситуации власти и рыбопромышленники вынуждены искать новые мощности для хранения добытого улова — таких, которые требуются, как заявлял ранее «Золотому Рогу» президент АРПП Георгий Мартынов, на Дальнем Востоке, да и в России в целом нет. Власти и промышленники начали в срочном порядке изыскивать резервы, отгружать минтай в направлении западных регионов страны и отправлять продукцию в местные торговые сети. Теперь мороженую рыбопродукцию приморских рыбаков из района промысла доставляют в порты Приморья. «Здесь рыба оформляется для отправки на экспорт либо перегружается на железнодорожный транспорт для перевозки в другие регионы России. Часть продукции помещается на временное хранение в склады-холодильники, рефрижераторные контейнеры для дальнейшей реализации жителям края», — подчеркнул руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко. На данный момент холодильные мощности Приморского края составляют более 135 тысяч тонн. Наиболее крупные из них — АО «Далькомхолод» с объемом единовременного хранения 28 тысяч тонн, ОАО «Владморрыбпорт» и ООО «ДВ порт» — каждый мощностью около 25 тысяч тонн. ООО «Диомидовский рыбный порт» в прошлом году построил холодильный комплекс мощностью 6 тысяч тонн, отремонтирован причал, что позволило создать современное предприятие рыбохозяйственного комплекса. «В этом году мы введем в эксплуатацию вторую очередь холодильных мощностей — еще 6 тысяч тонн единовременного хранения продукции», — прокомментировал директор ООО «ДРП» Сергей Войщев. Кстати говоря, президент РФ несколько лет назад дал четкое поручение о строительстве рыбоперерабатывающего кластера на Дальнем Востоке России со складскими холодильными мощностями. С визитом в Приморье вице-премьера Юрия Трутнева есть основания полагать, что дело сдвинется с мертвой точки. В регионе он обсудил со специалистами правительства Приморского края вопросы развития рыбопромышленного комплекса и сделал ряд заявлений. «Мы должны перерабатывать рыбу на территории Российской Федерации. Здесь важны инвестиции, и мы разработаем программу комплексной поддержки инвесторов в этой сфере. В результате рассчитываем, что через полтора-два года на Дальнем Востоке появятся новые заводы по переработке рыбы для поставок на внутренний рынок, а также на экспорт», — сообщил вице-премьер. «Мы должны не просто справиться, мы должны извлечь дополнительную прибыль. Наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Это относиться к лесу, и к рыбе. Мы должны создавать экономику, создавать рабочие места в границах РФ, а не за рубежом», — отметил он. По последним сообщениям от правительства Приморского края, Правительство России в течение недели сформирует комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Отметим, что в одной из популярных торговых сетей Владивостока уже появился свежий непотрошеный минтай по вполне приемлемой цене — 39,90 руб. за килограмм. Мария ПУШКАРЕВА.

