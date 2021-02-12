Власти Приморья изыскивают резервы для хранения минтаевого улова

Как сообщает агентство по рыболовству Приморского края, приморские рыбаки из них ежесуточно добывают до 2 тысяч тонн минтая. В среднем за путину в Охотском море они вылавливают около 280 тысяч тонн. Сейчас на промысле минтая работают 26 судов, из них 15 — крупнотоннажные. По состоянию на 1 февраля, выловлено более 50 тысяч тонн минтая.