Юрий Трутнев во Владивостоке: «При всём моем уважении к нашим соседям…»

9 февраля на совещании в Доме переговоров во Владивостоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил со специалистами правительства Приморского края вопросы развития рыбопромышленного комплекса, экономического роста в регионе.

Прежде всего вице-премьер выслушал доклады представителей рыбодобывающей отрасли. В ходе докладов Трутнев отметил, что власть должна поддержать бизнес, а точечные решения на оставить профессионалам. «Сегодня был высказан целый ряд предложений. И предложения по более плановой и организованной поставке рыбы в социальные учреждения, были предложения оставить рыбу и выловить её осенью… Пусть разберутся сами. Мне кажется, что решение должны принимать профессионалы», — заявил полпред. Во время совещания была поднята тема зависимости российской рыбной промышленности от Китая. Из-за ограничений, введённых в Поднебесной в связи с пандемией COVID-19, Китай запретил к ввозу товары из России — отечественные корабли стоят на рейде без возможности зайти в порт, несмотря на то что в регионе полным ходом идет минтаевая путина. «Я делал обращение к вице-премьеру КНР по экономике, ответа на него нет. Очевидно, что нам надо предпринять меры к тому, чтобы при всём моем уважении к нашим соседям не быть от них полностью зависимыми. Развивать возможности переработки в России, поставки продукции на другие рынки. Сталкиваться с такими угрозами нам попросту ни к чему», — отметил Юрий Трутнев. Для этого в России планируют сформировать новую госпрограмму поддержки инвесторов в рыбной отрасли — это необходимо, чтобы построить в стране свои заводы по переработке рыбы и морепродуктов. «Мы должны перерабатывать рыбу на территории Российской Федерации. Здесь важны инвестиции, и мы разработаем программу комплексной поддержки инвесторов в этой сфере. В результате рассчитываем, что через полтора-два года на Дальнем Востоке появятся новые заводы по переработке рыбы для поставок на внутренний рынок, а также на экспорт», — сообщил вице-премьер. Это, по словам Трутнева, должно стать толчком развитию не только рыбной, но других отраслей и экономики России в целом. «Мы должны не просто справиться, мы должны извлечь дополнительную прибыль. Наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Это относиться к лесу, и к рыбе. Мы должны создавать экономику, создавать рабочие места в границах РФ, а не за рубежом», — отметил он.

