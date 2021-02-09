Юрий Трутнев во Владивостоке: «При всём моем уважении к нашим соседям…»

«Мы должны перерабатывать рыбу на территории Российской Федерации. Здесь важны инвестиции, и мы разработаем программу комплексной поддержки инвесторов в этой сфере. В результате рассчитываем, что через полтора-два года на Дальнем Востоке появятся новые заводы по переработке рыбы для поставок на внутренний рынок, а также на экспорт», — сообщил вице-премьер. Это, по словам Трутнева, должно стать толчком развитию не только рыбной, но других отраслей и экономики России в целом.