Аэропорт Владивосток занял второе место в России по объему грузоперевозок

Аэропорт Владивосток занял второе место в России по объему грузоперевозок

Сегодня, 10:39РынкиФото: МАВЗа два месяца воздушная гавань Приморья обслужила почти 187 тыс. пассажиров
Международный аэропорт Владивосток сообщил об итогах производственной деятельности за февраль 2021 года, сообщается на сайте аэропорта.

Так, за прошедший месяц аэропорт обслужил 91 тысячу пассажиров.

Внутренний пассажиропоток составил около 89 тыс. пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта по сравнению с январем 2021 года обеспечили рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск и Хабаровск.

На международных направлениях, представленных рейсами в Сеул и Токио, пассажиропоток составил 1,1 тыс. человек.

По итогам первых двух месяцев 2021 года воздушная гавань Приморья обслужила почти 187 тыс. пассажиров.

Внутренний пассажиропоток составил 184 тыс. пассажиров. Международные рейсы обеспечили пассажиропоток в размере 2,5 тыс. человек.

Аэропорт Владивосток продолжает работу по развитию пассажиропотока и открытию новых направлений. В марте 2021 года, как уже сообщил «Золотой Рог», пополнится новым внутренним направлением — Комсомольск-на-Амуре. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ИрАэро» с частотой один раз в неделю. Отмечается также, что по данным Росавиации за январь 2021 года Владивосток занял второе место по объему грузовых авиаперевозок среди городов России.

Сюжеты:
Приморье
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