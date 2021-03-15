Аэропорт Владивосток занял второе место в России по объему грузоперевозок

Так, за прошедший месяц аэропорт обслужил 91 тысячу пассажиров.
Внутренний пассажиропоток составил около 89 тыс. пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта по сравнению с январем 2021 года обеспечили рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск и Хабаровск.
На международных направлениях, представленных рейсами в Сеул и Токио, пассажиропоток составил 1,1 тыс. человек.
По итогам первых двух месяцев 2021 года воздушная гавань Приморья обслужила почти 187 тыс. пассажиров.
Внутренний пассажиропоток составил 184 тыс. пассажиров. Международные рейсы обеспечили пассажиропоток в размере 2,5 тыс. человек.
Аэропорт Владивосток продолжает работу по развитию пассажиропотока и открытию новых направлений. В марте 2021 года, как уже сообщил «Золотой Рог», пополнится новым внутренним направлением — Комсомольск-на-Амуре. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ИрАэро» с частотой один раз в неделю. Отмечается также, что по данным Росавиации за январь 2021 года Владивосток занял второе место по объему грузовых авиаперевозок среди городов России.