Аэропорт Владивосток занял второе место в России по объему грузоперевозок

Аэропорт Владивосток продолжает работу по развитию пассажиропотока и открытию новых направлений. В марте 2021 года, как уже сообщил «Золотой Рог», пополнится новым внутренним направлением — Комсомольск-на-Амуре. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ИрАэро» с частотой один раз в неделю. Отмечается также, что по данным Росавиации за январь 2021 года Владивосток занял второе место по объему грузовых авиаперевозок среди городов России.