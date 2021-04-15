Дальневосточная авиакомпания получит самолеты российского производства

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» к 2025 году получит 45 самолетов, из них восемь — Superjet. Ранее она не летала на самолетах российского производства.

Как сообщает РБК, государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которую возглавляет бывший министр транспорта Евгений Дитрих, согласовала план поставок 45 самолетов (из них восемь — Sukhoi Superjet 100) новой дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе компании «Аврора» (в 2020 году перевезла около 0,8 млн человек). «В 2021 году передадим „Авроре“ первый SSJ100, сейчас ведем переговоры по условиям сделки», — рассказал на брифинге Дитрих. Как уже писал «Золотой Рог», авиакомпания «Аврора» в нынешнем варианте, на базе которой в том числе создана новая дальневосточная, до этого не имела в своем парке транспорт российского производства. На данный момент парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 10 среднемагистральных Airbus А319, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q400 - 5 лайнеров, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q300 — 1 транспорт, Bombardier DHC 8-Q200 — 3 самолета и три внутрирегиональных самолёта Viking DHC 6–400 Twin Otter (по данным с официального сайта компании). По словам Дитриха, условия поставок SSJ во многом будут зависеть от того, какую модель эксплуатации самолетов выстроит для себя «Аврора». «До последнего времени российскую технику „Аврора“ не эксплуатировала. Авиакомпании нужно более четко представлять себе не только первоначальную цену, но и стоимость лизинговых платежей, возможность их обслуживания и так далее», — пояснил он. С этой точки зрения руководство компании просчитывает все варианты, в том числе по использованию как новых Superjet, так и уже эксплуатировавшейся техники, добавил глава ГТЛК. Дальневосточной авиакомпании также будут поставлены 19 новых Ил-114-300, самолеты L-410 и малый девятиместный самолет «Байкал», который может совершать полеты в труднодоступные районы, отметил Дитрих. «План поставок этой техники по годам подписан, расшифрован в том числе и по стоимости. Финансовая модель поставок, помощь государства, коммерческое участие прорабатываются», — добавил он. «Действительно, по графику планируется закупка 45 российских самолетов в 2021–2025 годах», — заявил РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В итоге парк компании будет насчитывать 131 воздушное судно, из которых 91 — самолеты, 40 — вертолеты, говорил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с Путиным 11 марта 2021 года. По его словам, Минтранс совместно с Минвостокразвития и субъектами Дальневосточного федерального округа определили маршрутную сеть, которая включает 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных.

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