Контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора» продали за 1 рубль

На совещании Президента России Владимира Путина с кабинетом министров глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о том, что поручение по созданию региональной авиакомпании выполнено и на Дальнем Востоке уже появился единый авиаперевозчик.
На текущий момент дальневосточная региональная компания «Аврора» создана. Сахалинская область приобрела у ПАО «Аэрофлот» 51 процент акций авиакомпании «Аврора» за один рубль, — сообщил Савельев. — Сейчас Минтрансом России и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определена маршрутная сеть — это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 маршрутов местных.
По словам министра транспорта, сейчас ведется работа по заключению договоров о покупке 5% акций авиакомпании «Аврора». Такие акционерные соглашения сейчас в стадии подписания, многие из них уже подписаны. И в ответ авиакомпания «Аврора» получит 25 процентов акций, плюс одна, от региональных авиакомпаний ДФО.
Он отметил, что авиационная компания получается интересной, довольно серьезной. Всего парк воздушных судов будет насчитывать 131 штуку, из которых самолетов — 91 штука и вертолетов — 40.
До 2024 года для авиакомпании будет поставлено 45 единиц отечественных воздушных судов. График поставки уже утвержден.
Как заявил Савельев, для поддержки компании понадобится субсидия, которая будет нужна для «раскатки» местных рейсов, потому что многие рейсы, будут заполняться первое время всего лишь на 20%.
«Одновременно те субсидии, которые мы выделяем, распределяются по Дальнему Востоку и дают свой результат. Еще многие субсидии не выбраны, но мы по согласию с Минпромом ввели такую норму: теперь региональные субсидии распределяются с учетом наличия отечественной авиационной техники у региональных компаний, что будет стимулировать их на закупку отечественной техники, — не только в авиакомпании, но и во всех других компаниях, которые хотели бы получить субсидии. Это субсидии по постановлению № 1242 — 7,7 миллиарда, по постановлению № 215 — 5,8 миллиарда, и дополнительные 5 миллиардов», — напомнил министр.
«Прошу Правительство провести оценку достаточности принятых мер, для того чтобы обеспечить перевозки людей, которые хотят посещать другие регионы Российской Федерации, причем без учета возрастных ограничений.
Да, мы с вами приняли решение, выделили дополнительные 5 миллиардов. Это хорошо, но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы для того, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме. Мы сюда выделили дополнительно пять — приличные деньги. Но надо посмотреть, как это работает и достаточно ли этого», — в свою очередь дал поручение правительству президент.