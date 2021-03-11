Контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора» продали за 1 рубль

«Одновременно те субсидии, которые мы выделяем, распределяются по Дальнему Востоку и дают свой результат. Еще многие субсидии не выбраны, но мы по согласию с Минпромом ввели такую норму: теперь региональные субсидии распределяются с учетом наличия отечественной авиационной техники у региональных компаний, что будет стимулировать их на закупку отечественной техники, — не только в авиакомпании, но и во всех других компаниях, которые хотели бы получить субсидии. Это субсидии по постановлению № 1242 — 7,7 миллиарда, по постановлению № 215 — 5,8 миллиарда, и дополнительные 5 миллиардов», — напомнил министр.