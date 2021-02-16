Энергетики Приморья ждут окончания отопительного сезона

Энергетики Приморья ждут окончания отопительного сезона

Сегодня, 17:28РынкиPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"В 2021 году будут заменены более 6,5 км теплосетей
С окончанием отопительного сезона энергетики приступят к работе. В 2021 году предстоит заменить более 6,5 км теплосетей

Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») приступило к выполнению ремонтной программы с целью подготовки к следующему отопительному сезону. Всего на ремонт теплосетей в 2021 году будет направлено более 350 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Текущий, средний и капитальный ремонты ожидает оборудование на теплоисточниках предприятия, будут проводиться работы по техперевооружению магистральных теплотрасс. В данный момент специалисты ведут ремонтные работы в котельных цехах.

В 2021 году планируется капитальный ремонт газоходов дымовой трубы № 4 котельной «Северная» с заменой внутренней футеровки. Работы стоимостью 1,5 млн. рублей пройдут с конца июня по август.

В рамках программы по техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей ДГК на 2021 год запланировано 14 мероприятий на теплотрассах в нескольких районах Владивостока, половина которых приходится на техническое присоединение новых объектов, другая — на замену участков магистральных теплосетей.

Всего во Владивостоке, Артеме и Партизанске будет заменено порядка 6,5 км теплосетей. Стоимость работ составит более 190 млн рублей. На трубопроводах тепловых сетей протяженностью 12,8 км будут проведены работы по восстановлению тепловой изоляции на тепло- и паротрассах во Владивостоке, Артеме и Партизанскес применением инновационных технологий и материалов.

Согласно утвержденному годовому графику основные работы придутся на летние месяцы — с окончанием отопительного сезона энергетики начнут активно готовиться к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг.

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