Жители Артема, оставшиеся без света и тепла, получают горячее питание и газовые плиты от мэрии города

Жители Артема, оставшиеся без света и тепла, получают горячее питание и газовые плиты от мэрии города

Вчера, 11:53
Общество
Photo: МЧС России
Более 7 тысяч человек получили горячее питание сегодня жители Артемовского городского округа, оставшиеся без электроснабжения.

С момента развёртывания пунктов временного размещения и организации питания в школах горячей едой было обеспечено около 25 тысяч человек.

Отметим, что в это число вошло более 1,4 тысяч детей, которые получали трехразовое питание в школах.

Горячий чай и вкусную еду могут получить маленькие жители тех домов, в которых пока нет электроэнергии. В первую очередь питание получают малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды. Многодетные семьи получают в дар от администрации Артема газовую печь и набор баллонов.

За сегодняшний день было выдано порядка 500 плит и более 2 тысяч газовых баллонов. По словам граждан такая помощь очень ценна и востребована.

Между тем, с момента введения режима ЧС в Артемовском ГО было выдано 902 плит и почти 4 тысячи баллонов.

Завтра оказание такой помощи будет продолжено. Также была организована работа волонтеров, которые включились в развозку горячей еду и доставки портативных газовых печей тем, кто не может добраться до пунктов выдачи самостоятельно.

Почти 30 жителям муниципалитета была оказана помощь на дому. Отметим, что несмотря на такой режим, все социальные учреждения работают в обычном графике Также в 3 детсадах открылись группы круглосуточного пребывания.

Отметим, что пункты временного размещения со спальными местами востребованы к людей. Сейчас там размещены 36 человек, в том числе и 19 детей.

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