Жители Артема, оставшиеся без света и тепла, получают горячее питание и газовые плиты от мэрии города

Горячий чай и вкусную еду могут получить маленькие жители тех домов, в которых пока нет электроэнергии. В первую очередь питание получают малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды. Многодетные семьи получают в дар от администрации Артема газовую печь и набор баллонов.