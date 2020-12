Коронавирусный спрос: почему пандемия COVID-19 подстегнула интерес к покупке недвижимости среди приморцев

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса, жители Приморья активно приобретают недвижимость.

А вслед за растущим спросом увеличивается и стоимость заветных квадратных метров, но даже это не останавливает вознамерившихся вложиться в покупку квартиры. Почему так происходит, разбиралась газета «Золотой Рог». Что говорят цифры По данным Приморскстата, Приморье сейчас находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по объёму ввода жилья. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 9,2%. 41% всего построенного в регионе жилья приходится на Владивосток, 12% — на Артём, 9% — на Находку, 8% — на Уссурийск, 6% — на Надеждинский район. Всё большей популярностью пользуются квартиры с небольшой площадью: средняя площадь квартиры в домах, введённых в эксплуатацию, — 54 квадратных метра. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в конце 2019-го года составляла 93,8 тысяч рублей. Во втором квартале 2020-го года, в самый разгар ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, уже наблюдался скачок цен — до 105, 4 тысяч за квадратный метр. «Одна из причин — покупательская активность населения. В целях сохранения своих сбережений многие задумались о покупке жилья. Однако для большинства населения приобретение собственной квартиры остается несбыточной мечтой. Опережающими темпами росли цены по всем типам квартир на первичном рынке жилья (в среднем на 5,6%). Основными драйверами роста стали квартиры среднего качества (типовые) и элитные, цены на них увеличились на 7,1% и 8,6%, соответственно», — следует из сообщения Приморкстата. В конце 2020-го средняя стоимость квартир на первичном рынке достигла 107,1 тысяч рублей за квадратный метр. Элитное жильё обойдётся в 195,7 тысяч рублей. По версии Минстроя, Приморье занимает второе место в России по дороговизне жилья, уступая лишь Москве. По данным ведомства, средняя стоимость квадратного метра в крае — 88,1 тысяч рублей. Однако данные министерства имеют мало отношения к реальной ситуации на рынке, их применяют госорганы для расчёта социальных выплат на приобретение жилья. Как отмечают в ДОМ.РФ, ключевыми факторами роста стали волатильность (статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо - прим.ред.) на финансовых рынках в начале года и программа субсидирования ставок по ипотеке до уровня не ниже 6,5% годовых. «В январе-апреле на фоне ослабления рубля цены на новостройки выросли на 4,2% в номинальном выражении и на 2,0% в реальном. В июне началась вторая волна роста цен: с июня по сентябрь новостройки подорожали на 5,6% в номинальном выражении (в реальном – на 5,1%). На этот период пришелся рост выдачи по программе субсидирования ипотеки», — отмечают эксперты ДОМ.РФ. По оценкам специалистов, вторая волна пандемии не приведет к значительному снижению спроса на жилье из-за менее масштабных ограничительных мер и позволит в 2020 году сформировать необходимый задел для будущего роста. Застройщики продолжают выводить новые проекты на рынок, существенных переносов ввода жилья не зафиксировано. Растёт и востребованность ипотечных кредитов. По данным Центробанка, в ноябре приморцам выдали займов на 21 миллион рублей — рекорд за последние два года. Влияние оказало и то, что в течение почти всего 2020-го года действует рекордно низкая ключевая ставка Центробанка — 4,25%. Вслед за этим снижаются ставки и остальных банков, что провоцирует всплеск интереса к коммерческим займам, а также к рефинансированию уже имеющихся кредитов. Регулятор не исключает и дальнейшего снижения ставок. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — следует из сообщения «Центробанка». Пандемия играет в плюс Представители рынка практически единодушны — пандемия только подхлестнула спрос на жильё. Причём рост отмечается на рынке и жилья эконом-класса, и более статусных квартир. Руководитель «Городского риэлтерского центра» Сергей Косиков отметил, что ключевая причина повышения спроса на недвижимость — действующие в стране программы господдержки ипотечного кредитования. Это «Дальневосточная ипотека», по которой заём выдадут под 2% годовых, и «Господдержка 2020», ставка по которой — от 6,1%. По словам Косикова, приморцы в основном покупают квартиры «для себя». Но есть и процент людей, рассматривающих недвижимость как инвестицию. С учётом низких ставок по банковским вкладам сейчас гораздо выгоднее инвестировать в квадратные метры. «В ближайшие полгода цены останутся на том же уровне, потолка мы уже достигли. К середине следующего года ожидается ввод в эксплуатацию нескольких крупных проектов, возможно, это скажется на ситуации на рынке», — отметил Косиков. В строительной компании «Аркада» также отмечают возросший интерес населения к недвижимости в период пандемии. «Как раз наоборот, в Приморье за счет «Дальневосточной ипотеки» интерес к новостройкам вырос, в том числе и на бизнес-класс. Люди, имеющие собственный капитал, берут недостающую сумму за счет кредитных средств и покупают квартиры в диапазоне от 10 до 12 млн. рублей. Разумеется, это не основная наша целевая аудитория. Квартиры от 80 кв.м и пентхаусы всегда стоили дорого, их покупают не только для себя, но и в качестве инвестиции, которую можно выгодно использовать в случае роста курса доллара. Как показала практика, покупатели этих квартир не сильно зависят от пандемической ситуации, поэтому спрос на них сохранился на прежнем уровне. К тому же, на фоне снижения ставок по вкладам в банках, инвестиции в недвижимость стали значительно привлекательнее, несмотря на достаточно высокую стоимость покупки жилья. Приобретение квартиры - более выгодное вложение, чем держать деньги в банке», — сказала Наталья Марченко, генеральный директор строительной компании «Аркада». Директор агентства недвижимости «Абрис» Елена Трубецкая подтвердила тенденцию на рост числа желающих приобрести недвижимость в период пандемии. По её словам, главная причина — желание людей в нестабильной экономической ситуации вложить имеющиеся средства в квадратные метры. Также роль сыграла господдержка ипотечного кредитования. «У населения накоплены деньги, и люди решили их пристроить. Кто-то купил дорогую квартиру, вложив тем самым имеющиеся средства. Многие застройщики отмечают рост продаж. Сейчас огромное количество жилых комплексов, которые продали всё “под ноль”», — отметила Трубецкая. Рост отмечается как в компаниях, реализующих жильё эконом-класса, так и у девелоперов, занимающихся элитной недвижимостью. По словам Елены Трубецкой, квартиры приобретают и в ипотеку, и на собственные средства. Она добавила, что в ближайшие два года в Приморье может случиться снижение цен на жильё из-за прихода крупных федеральных застройщиков. В строительной компании «Система» отмечают тенденцию к приобретению жилья на собственные, а не заёмные средства. По словам генерального директора застройщика Алишера Аббасова, процент ипотечных сделок в их компании составляет не более 30%. Средний для Владивостока показатель — 60%. При этом большинство приобретают квартиру «для себя», а не в качестве инвестиций. «В связи с пандемией главным вопросом оказалось не снижение или повышение спроса, а вопрос адаптации компании к новым условиям. На продажах данная ситуация практически не отразилась, но нам пришлось улучшаться и находить новые способы взаимодействия с клиентом», — отметил Аббасов. Анна Сатимова

