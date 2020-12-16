Коронавирусный спрос: почему пандемия COVID-19 подстегнула интерес к покупке недвижимости среди приморцев

«Как раз наоборот, в Приморье за счет «Дальневосточной ипотеки» интерес к новостройкам вырос, в том числе и на бизнес-класс. Люди, имеющие собственный капитал, берут недостающую сумму за счет кредитных средств и покупают квартиры в диапазоне от 10 до 12 млн. рублей. Разумеется, это не основная наша целевая аудитория. Квартиры от 80 кв.м и пентхаусы всегда стоили дорого, их покупают не только для себя, но и в качестве инвестиции, которую можно выгодно использовать в случае роста курса доллара. Как показала практика, покупатели этих квартир не сильно зависят от пандемической ситуации, поэтому спрос на них сохранился на прежнем уровне. К тому же, на фоне снижения ставок по вкладам в банках, инвестиции в недвижимость стали значительно привлекательнее, несмотря на достаточно высокую стоимость покупки жилья. Приобретение квартиры - более выгодное вложение, чем держать деньги в банке», — сказала Наталья Марченко, генеральный директор строительной компании «Аркада».