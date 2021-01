«Подарок» от правительства взвинтил цены на новосторой во Владивостоке

По итогам 2020 года дальневосточная новостройка дорожала гораздо быстрее, чем в среднем по стране.

Анализ рынка нового жилья провел портал «Мир квартир». Оценивалось жилье в городах России с населением свыше 300 тысяч человек. В столице ДФО — Владивостоке — цена квадратного метра за год выросла на 25,6%, достигнув 119 298 рублей, а цена средней квартиры — на 14,1%, до 5 681 006 рублей. Значительная разница в росте цен на средний квадрат и среднюю квартиру говорит о том, что в предложении новостроя во Владивостоке резко выросло количество квартир меньшей, чем в 2019 году, площади. По ценам за квадратный метр в новострое Владивосток уступил только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Соответственно — 259 622, 150 395 и 148 392 рублей. Отставание от них сохранялось и по средним ценам квартир. Кроме того, в рейтинге цен на квартиры на вторичном рынке в городах России Владивосток занял четвертую позицию. Опережающий рост цен на новое жилье в городах Дальнего Востока по сравнению с другими макрорегионами страны объясняется специалистами влиянием на рынок льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, которой активно стали пользоваться молодежные семьи. Эксперты отмечают, что в 2021 году рост цен на новострой останется одним из основных трендов рынка, но он уже не будет столь высоким, как в 2020 году. Тем временем главный эксперт ООО «РУСИПОТЕКА» Сергей Гордейко отмечает, что в 2020 году почти во всех регионах РФ наблюдался рост цен на недвижимость. «В основном это связано с дефицитом предложения, которое было простимулировано не только льготными программами, но и повышенным интересом к недвижимости как способу сохранения средств, — рассказал Сергей Гордейко. — В большинстве регионов снижение ипотечных ставок сохранило привлекательность покупки квартиры в кредит, вне зависимости от подорожания недвижимости. Есть отдельные примеры, когда рост цен можно считать ажиотажным или даже спекулятивным, но такие отдельные всплески не оказывают определяющего влияния на ход „Дальневосточной ипотеки“, в том числе из-за превышения квартирами ажиотажного спроса стоимости лимита кредитования (6 млн рублей). Отмечу, что увеличение строительства в городской и сельской местности — важнейший фактор доступности жилья и решения задач развития ДФО».

