Ставка по «Дальневосточной ипотеке» беспрецедентно снижена

На «Дальневосточную ипотеку» сохраняется стабильный спрос: его падение в апреле–мае 2020 года, вызванное введением ограничительных мер, прекратилось с июня, спрос продолжил расти до конца года. По данным Центрального Банка Российской Федерации, за 11 месяцев 2020 года в Дальневосточном федеральном округе выдано 82,3 тысячи ипотечных кредитов, из которых 13,8 тысяч составили льготные кредиты, выданные по программе «Дальневосточная ипотека». Таким образом, каждый шестой ипотечный кредит, выданный на Дальнем Востоке, приходится на эту программу, что говорит о ее востребованности.