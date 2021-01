Ставка по «Дальневосточной ипотеке» беспрецедентно снижена

Количество ипотечных кредитов, выданных по льготной программе под 2% годовых, к концу 2020 года превысило 15 тысяч, а общий объём выданных средств составил без малого 54 млрд рублей, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике.

На «Дальневосточную ипотеку» сохраняется стабильный спрос: его падение в апреле–мае 2020 года, вызванное введением ограничительных мер, прекратилось с июня, спрос продолжил расти до конца года. По данным Центрального Банка Российской Федерации, за 11 месяцев 2020 года в Дальневосточном федеральном округе выдано 82,3 тысячи ипотечных кредитов, из которых 13,8 тысяч составили льготные кредиты, выданные по программе «Дальневосточная ипотека». Таким образом, каждый шестой ипотечный кредит, выданный на Дальнем Востоке, приходится на эту программу, что говорит о ее востребованности. В настоящее время принимают заявки и выдают кредиты по программе 13 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования 11 субъектов ДФО. Семь банков-участников программы «Дальневосточная ипотека» предлагают ставку ниже 2%. Это Банк «ДОМ.РФ» — 1,2% при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ; Азиатско-Тихоокеанский банк — 1,6% для работников бюджетной сферы; Россельхозбанк — 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке; Алмазэргиенбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов; Совкомбанк — 1,9% годовых для всех; ВТБ — 1% годовых для всех. Начиная с 14 января 2021 года свою ставку по «дальневосточной ипотеке» снизил Сбербанк и сейчас выдаёт кредит под 1,3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — всего под 1%.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter