«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы на Дальний Восток из Красноярска

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на собственные регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск. «Аэрофлот» начнет выполнение прямых полетов из Красноярска в пункты России 1 июня 2021 года, сообщается на сайте компании.