«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы на Дальний Восток из Красноярска

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на собственные регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск. «Аэрофлот» начнет выполнение прямых полетов из Красноярска в пункты России 1 июня 2021 года, сообщается на сайте компании.
Рейсы из Красноярска в города Дальневосточного и Южного федеральных округов станут очередным шагом в реализации стратегии Группы «Аэрофлот», призванной увеличить мобильность населения, транспортную доступность регионов, расширить межрегиональную маршрутную сеть.
Международный аэропорт Красноярск станет вторым базовым аэропортом Группы «Аэрофлот». В Красноярске на постоянной основе будет базироваться часть флота авиакомпании, созданы новые рабочие места для лётного и наземного персонала.
Как сообщается, региональный транспортный узел в Красноярске позволит увеличить транзитный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутренних и международных линиях и расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов.