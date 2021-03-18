«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы на Дальний Восток из Красноярска

«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы на Дальний Восток из Красноярска

Сегодня, 11:25РынкиФото: «Аэрофлот»Авиакомпания организует новый региональный транспортный узел
Авиакомпания организует новый региональный транспортный узел на базе аэропорта в Красноярске

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на собственные регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск. «Аэрофлот» начнет выполнение прямых полетов из Красноярска в пункты России 1 июня 2021 года, сообщается на сайте компании.

Рейсы из Красноярска в города Дальневосточного и Южного федеральных округов станут очередным шагом в реализации стратегии Группы «Аэрофлот», призванной увеличить мобильность населения, транспортную доступность регионов, расширить межрегиональную маршрутную сеть.

Международный аэропорт Красноярск станет вторым базовым аэропортом Группы «Аэрофлот». В Красноярске на постоянной основе будет базироваться часть флота авиакомпании, созданы новые рабочие места для лётного и наземного персонала.

Как сообщается, региональный транспортный узел в Красноярске позволит увеличить транзитный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутренних и международных линиях и расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов.

Сюжеты:
Дальний ВостокПриморье
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