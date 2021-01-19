Спрос на ипотеку в Приморье удвоился

Напомним, Приморье обеспечивает основной рост проектного финансирования долевого жилищного строительства на Дальнем Востоке. К 1 декабря дольщики открыли в регионе более 2,9 тыс. счетов эскроу, на них сосредоточено 10,4 млрд рублей. Есть и те, кто уже улучшил свои жилищные условия благодаря реформе долевого строительства, так как дома, в которых покупались квартиры, ввелись в эксплуатацию. Таких приморцев 469.