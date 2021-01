Управляющие компании Приморья объединяются в альянс

Альянс управляющих компаний создается в Приморье. Он объединит более 400 многоквартирных домов Владивостока. Главным преимуществом организации называют повышение качества обслуживания жилья.

Как сообщили в правительстве края, на первоначальном этапе альянс включит в себя четыре управляющие компании — «Паллада», «Мадикс», «УК Центральный район», «Эгершельд-ДВ», который объединит единый центральный офис. В альянсе сообщили, что все компании имеют материально-техническую базу, которая объединится в единое подразделение, включающее спецтехнику, оборудование. Также будет создано производственное подразделение, состоящее из специалистов в области строительства и строительного контроля. Все это позволит эффективнее, быстрее ремонтировать дома, устранять аварийные ситуации, убирать придомовые территории. Кроме этого, коммунальщики готовы пополнять парк спецтехники, в первую очередь, мини-тракторами, погрузчиками, грузовиками и самосвалами. В планах компаний — и создание «умных» диспетчерских по типу той, которую создала в Фокино компания-концессионер «ИКС-Фокино» при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эта работа проводится под контролем Правительства Приморского края. Средства на реализацию заявленных проектов альянс изыскивает за счет инвестиций и оптимизации работы, в том числе, благодаря автоматизации. В качестве примера можно назвать диспетчерскую в Фокино, которая уже принесла экономию за счет своевременного выявления аварий и слаженной работы оборудования. «Усиление производственно-технической базы компаний позволит обслуживать не только дом и придомовую территорию, но и прилегающую территорию и межквартальные дороги», — подчеркнули в альянсе. «Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда рядом с домом есть лестница или дорога, но она или бесхозная, или хозяин не спешит ее обслуживать, и управляйка не хочет ею заниматься, мотивируя тем, что это не ее зона ответственности. А ходят по этой территории жильцы наших домов, и жалобы шлют, как правило, в свою обслуживающую компанию. Мы же готовы брать на себя такие территории и обслуживать их при согласовании и софинансировании с городом», — рассказал представитель альянса Павел Смольский. Также создается единый отдел контроля качества работы обслуживающих организаций, отслеживающий насколько хорошо ведется обслуживание домов. Именно эта структура будет плотно работать с жильцами. Таким образом компания возродит институт домовых советов. Общественные организации привлекут к взаимодействию и контролю за работой управляек. «Невозможно организовать качественную работу без прямой постоянной связи с самими жителями. Именно в создании домовых советов, объединяющих активных, грамотных, неравнодушных людей, мы и видим ту коммуникацию, которая позволит нам повышать качество работы», — пояснил представитель альянса. По его словам, создание альянса в разы повысит качество предоставляемых коммунальных услуг населению при существующем тарифе. «Какую управляющую компанию выбрать в конечном счете решают сами жильцы, однако им необходимо обратить внимание на то, сколько домов и как обслуживает организация, какое у нее материально-техническое оснащение», — отметили в государственной жилищной инспекции Приморского края. Альянс управляющих компаний начнет работать во Владивостоке уже с середины февраля, первоначально объединив более 400 домов во всех районах города. Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, именно за управляйками нового поколения будущее жилищно-коммунального хозяйства региона. Предлагается рассмотреть возможность участия управляющей компании и в вывозе мусора по графику, утвержденному Региональным оператором. «Такие задачи ставят перед нами и губернатор, и жители края. Управляющая компания должна полностью управлять домом, при этом делать это качественно, а не просто собирать деньги, обещая ремонты. Правительство Приморья готово оказывать поддержку обслуживающим организациям. В частности, разрабатывается программа по удешевлению спецтехники до 50%, уменьшению процентной ставки по лизингу за счет краевого бюджета», — обозначила Елена Пархоменко.

