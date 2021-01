Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Охотском море на 2021 год для приморских предприятий увеличен до 360 тысячи тонн. Это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене и внести значительный вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Зимняя охотоморская минтаевая путина, как обычно, началась 1 января. По состоянию на 18 января на промысле работают 14 судов приморских рыбодобывающих компаний, выловлено более 29 тысяч тонн минтая, сообщили в региональном агентстве по рыболовству. «Росрыболовство на этот год увеличило ОДУ минтая приморским предприятиям на 2,3 тысячи тонн — до 360 тысячи тонн. Сейчас морякам приходится работать в суровых условиях, сильные морозы сковали часть моря. При этом объемы вылова — на уровне прошлого года», — прокомментировал заместить руководителя агентства Сергей Наставшев. Кроме того, приморские рыбаки добывают селедку в Северо-Охотоморской подзоне. Уже выловлено 20 тысяч тонн рыбы, что на 7,2 тысячи тонн больше уровня 2020 года. Тем временем оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке падают из-за проблем со сбытом рыбы, в том числе из-за ограничений, введенных в конце прошлого года Китаем, сообщает Росрыболовство. Так, с 11 по 17 января цены на минтай снизились на 6,5%, до 72 рублей за 1 кг, на сельдь — на 4,4%, до 65 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились. Как сообщал ранее «Золотой Рог», в декабре 2020 года Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась, в том числе, и рыба из России. Это осложнило обстановку в рыбной отрасли Дальнего Востока, поскольку до 70% рыбы, добываемой в ходе охотоморской путины, экспортировалось на китайский рынок. Закрытие крупнейшего рынка сбыта для российского минтая вынуждает рыбопромышленников просить государство об экстренных мерах. Для поддержки отрасли в этих условиях Росрыболовство прорабатывает возможность проведения «рыбных интервенций», которые должны стимулировать спрос на продукцию со стороны бюджетных учреждений. По оценкам участников рынка, таким образом может быть продано 700 тыс. тонн минтая, что в текущих ценах стоит свыше 50 млрд руб. Но часть отраслевых экспертов не исключают сложностей с наличием свободных мощностей для хранения значительных объемов продукции.

