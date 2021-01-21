Приморцам предлагают вакансии от 200 тысяч рублей

Приморцам предлагают вакансии от 200 тысяч рублей

Сегодня, 15:44
Рынки
Photo: Правительство Приморского края
Кого ищут в начале 2021 года на зарплату от 200 000 рублей
Рынок труда всё еще не вышел из кризиса. Вторая волна коронавируса не позволяет стремительно восстановить экономику — процесс этот будет небыстрым. Однако число вакансий в целом по стране удерживается на достаточно высоком уровне.

Так, по данным hh.ru, за 1-18 января 2021 года в Приморском крае было открыто на 30% больше вакансий, нежели за тот же период прошлого года.

Чаще всего речь идет о предложениях для специалистов сферы продаж, транспорта и строительства.

Список самых интересных предложений работодателей с наиболее высокой заработной платой в начале года возглавила вакансия исполнительного директора: успешный кандидат может рассчитывать на ежемесячный доход от 200 тысяч рублей.

Топ-10 актуальных вакансий в Приморском крае с наиболее высокой предлагаемой зарплатой

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Исполнительный директор (CVO)

от 200 000 до 500 000 руб. на руки

Мастер горный

от 275 000 руб. до вычета налогов

Машинист погрузочно-доставочной машины Caterpillar R1600H, Caterpillar R1300H, LH 410(4, 5 разряд)

от 250 000 до 350 000 руб. до вычета налогов

Массажист/Массажистка (город Дубай, ОАЭ)

от 3 000 USD на руки

Senior Java developer

от 200 000 руб. на руки

Главный обогатитель ЗИФ

от 200 000 руб. на руки

Финансовый директор

от 200 000 руб. на руки

Ведущий агроном (Приморский край)

от 200 000 до 230 000 руб. на руки

Начальник конструкторско-технологического отдела (г. Большой Камень Приморского края)

от 180 000 руб. до вычета налогов

Главный бухгалтер

от 170 000 руб. на руки
Stories:
Приморье
Related news:
ЭкономикаДеньгистатистикакадрыработапроизводство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы