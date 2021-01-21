Приморцам предлагают вакансии от 200 тысяч рублей

Так, по данным hh.ru, за 1-18 января 2021 года в Приморском крае было открыто на 30% больше вакансий, нежели за тот же период прошлого года.
Чаще всего речь идет о предложениях для специалистов сферы продаж, транспорта и строительства.
Список самых интересных предложений работодателей с наиболее высокой заработной платой в начале года возглавила вакансия исполнительного директора: успешный кандидат может рассчитывать на ежемесячный доход от 200 тысяч рублей.
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Вакансия
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Предлагаемая зарплата
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Исполнительный директор (CVO)
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от 200 000 до 500 000 руб. на руки
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Мастер горный
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от 275 000 руб. до вычета налогов
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Машинист погрузочно-доставочной машины Caterpillar R1600H, Caterpillar R1300H, LH 410(4, 5 разряд)
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от 250 000 до 350 000 руб. до вычета налогов
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Массажист/Массажистка (город Дубай, ОАЭ)
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от 3 000 USD на руки
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Senior Java developer
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от 200 000 руб. на руки
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Главный обогатитель ЗИФ
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от 200 000 руб. на руки
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Финансовый директор
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от 200 000 руб. на руки
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Ведущий агроном (Приморский край)
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от 200 000 до 230 000 руб. на руки
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Начальник конструкторско-технологического отдела (г. Большой Камень Приморского края)
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от 180 000 руб. до вычета налогов
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Главный бухгалтер
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от 170 000 руб. на руки