В Приморье к 2024 году построят еще два новых моста

В ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков посетил объекты дорожных работ в Приморском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
В первую очередь он осмотрел строящуюся автодорогу регионального значения Владивосток — Находка — порт Восточный. Трасса является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты Азиатско-Тихоокеанского региона. Она формирует опорную магистральную сеть автомобильных дорог юга Приморского края и обеспечивает выход на федеральную трассу А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Участники поездки обсудили механизм и процедуру выделения трансферта из федерального бюджета на строительство этого объекта.
Также Роман Новиков провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Стороны обсудили реконструкцию автомобильных дорог регионального значения на территории Хасанского района, планы передачи нескольких дорог в федеральную собственность, а также реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В текущем году в Приморье приведут в нормативное состояние 57,2 км региональных трасс, а также 40,9 км улично-дорожной сети Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. В план мероприятий нацпроекта включено 48 объектов. На эти цели направят 2,2 млрд рублей из федерального, краевого и местных бюджетов.
Далее по федеральной трассе А-370 «Уссури» Роман Новиков отправился в Хабаровск. На участке км 708 — км 725 между Вольно-Надеждинским и Кипарисово-2 врио руководителя Росавтодора оценил проделанную работу, выполненную в рамках мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения. В прошлом году здесь установили осевое барьерное ограждение, что позволило ликвидировать очаги аварийности и добиться нулевой смертности.
Кроме того, продолжается реконструкция объектов км 687 — км 703 и км 305 — км 335 общей протяженностью 45 км.
На четырехполосном участке км 687 — км 703 между Уссурийском и Вольно-Надеждинским в рамках реконструкции запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и увеличение пропускной способности: встречные потоки разделит металлическое барьерное ограждение.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем участке предусмотрено устройство линий наружного освещения. Помимо этого, запроектирована установка шести современных автобусных павильонов, двух площадок отдыха, шумозащитных экранов, а также автоматизированных систем управления дорожным движением, которые позволят автомобилистам следить за ситуацией на дороге в режиме реального времени», — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
На отрезке с 305-го по 335-й км в районе с. Знаменка продолжается устройство земляного полотна. На участке, строящемся по параметрам II категории, предстоит возвести два новых моста и реконструировать пять существующих, а также выполнить устройство 48 водопропускных труб.
Согласно проекту, ввод обоих участков намечен на 2024 год, однако благодаря увеличению темпов производства работ дорожники планируют завершить реконструкцию досрочно.