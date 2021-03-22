В Приморье к 2024 году построят еще два новых моста

В текущем году в Приморье приведут в нормативное состояние 57,2 км региональных трасс, а также 40,9 км улично-дорожной сети Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. В план мероприятий нацпроекта включено 48 объектов. На эти цели направят 2,2 млрд рублей из федерального, краевого и местных бюджетов.