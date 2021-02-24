В Приморье стартует проект по анализу турпотоков

В Приморье стартует проект по анализу турпотоков

Сегодня, 10:40РынкиФото: ИК "Золотой Рог"Сделан еще один шаг на пути развития туристического потенциала
Планировать развитие туристического потенциала в Приморье власти намерены на основе цифровых данных.

Соглашение с МТС подписала директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич. Главная цель договора — реализация совместных проектов по цифровизации туристической инфраструктуры региона с использованием геоаналитики и больших данных компании. Это позволит анализировать и улучшать сценарии туристических процессов: отслеживать миграцию туристов, прогнозировать достаточность гостиниц, точек питания и объектов туристской навигации, оценивать и грамотно развивать туристический потенциал Приморья, сообщает правительство края.

Речь идет о разработке мобильных приложений для туристов, размещении QR-кодов на достопримечательностях, создании интерактивных путеводителей и виртуальных гидов. Это послужит основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры: увеличения транспортной доступности популярных у туристов мест, строительства новых объектов для туристов и разработки актуальных маршрутов. Использование больших данных также позволит более четко планировать массовые мероприятия — от принятия решений о перекрытии улиц до обеспечения мер безопасности.

Директор регионального Туристско-информационного центра подчеркнула, что новый совместный проект с МТС — еще один шаг на пути развития туристического потенциала Приморья.

«Основная задача нашей организации — разработка востребованных маршрутов и создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Соглашение с МТС позволит нам более активно развивать сотрудничество по инновационным проектам в области туризма, а также масштабировать их на весь край, чтобы сделать регион более интересным и комфортным для туризма. Благодаря этому Приморье станет еще на один шаг ближе к своим гостям», — обозначила Ольга Гуревич.

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