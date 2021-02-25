Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Напомним, накануне «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики России Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг писали, что тепловая и электроэнергия в стране могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2–4 раза, на автомобили — на 25%. Утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику). Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», говорится в письме.