Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

В этой связи Минэнерго России выступило с разъяснением.
В частности, ведомство сообщает, что цены (тарифы) на электрическую энергию, реализуемую населению, подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней, определенных ФАС.
Как сообщается, изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого Правительством РФ.
В соответствии с этим прогнозом рост цены на электроэнергию для населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Отметим, что этот показатель соответствует уровню прошлогодней инфляции в России. Поэтому, по оценке профильного министерства, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения.
Необходимо отметить, что конечные цены на электроэнергию для прочих (не население) потребителей имеют в составе регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов.
По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние на рост цены на электроэнергию на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне.
В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний будет учитываться в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах регулирования в соответствии с действующим законодательством.
Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений.
Напомним, накануне «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики России Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг писали, что тепловая и электроэнергия в стране могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2–4 раза, на автомобили — на 25%. Утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику). Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», говорится в письме.