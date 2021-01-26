Тарифы на вывоз ТБО для жителей Приморья увеличатся

Тарифы на вывоз ТБО для жителей Приморья увеличатся

Сегодня, 12:47РынкиPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Власти объясняют это большими объемами собираемого у населения мусора
С 1 января 2021 года в Приморском крае изменились тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Для юридических лиц он существенно снизится, для физлиц незначительно увеличится. Тариф в Приморье по-прежнему остается одним из самых низких на Дальнем Востоке.

В 2021 году единый тариф регионального оператора для юридических лиц снижен практически в два раза — с 868 рублей до 437 рублей за кубический метр. Тариф для граждан на вывоз коммунальных отходов составит 76,37 рубля с человека, в прошлом году равнялся 65,2. Специалисты поясняют — тариф был скорректирован с учетом больших объемов собираемого у населения мусора.

Как сообщили в правительстве Приморского края, повышение тарифа обусловлено, в первую очередь, тем, что изначально был некорректно посчитан норматив накопления твердых коммунальных отходов у населения. В течение этого года были проведены и официально подтверждены фактические расчеты и замеры. В связи с чем и произведена корректировка.

Несмотря на небольшое увеличение тариф за вывоз мусора в Приморье остается почти самым низким на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке жители многоквартирных домов платят 271,77 рубля с человека, в Магадане — 252,45 рубля с человека, в Республике Саха (Якутия) — 134,69 рубля с человека. Сахалинцы, проживающие в квартире площадью 40 квадратных метров, платят 156 рублей в месяц, хабаровчане — 161,2 рубля, амурчане — 218 рублей.

Тариф за вывоз мусора в Приморье остается почти самым низким на Дальнем Востоке
Photo:Правительство Приморского края

Плата за вывоз мусора в частном секторе также увеличивается для приморцев с 65,2 до 76,37 рубля с человека. Для сравнения, в Якутии эта же услуга стоит 134,69 рубля с человека, на Камчатке 446,41 рубля с человека.

Могут возникать вопросы о том, почему селяне платят за вывоз мусора столько же, сколько городские жители. Тут стоит отметить, что в частном секторе региональный оператор сохраняет пакетированный вывоз — он гораздо сложнее и затратнее. Кроме того, была проведена огромная работа по созданию и оборудованию контейнерных площадок в частном секторе.

Средства, собираемые с населения, по-прежнему будут направляться на улучшение процесса вывоза и утилизации отходов.

За год с начала реформы проделана огромная работа — заменено и установлено почти 8 тысяч мусорных контейнеров. Началась установка емкостей для раздельного сбора мусора. Оборудовано около тысячи контейнерных площадок в городах и районах Приморья. Закуплено более 50 единиц мусоросборочной и другой специальной техники. Приступили к работе три мусоросортировочных комплекса в Хорольском округе, Дальнереченском и Пожарском районах.

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