Тарифы на вывоз ТБО для жителей Приморья увеличатся

Могут возникать вопросы о том, почему селяне платят за вывоз мусора столько же, сколько городские жители. Тут стоит отметить, что в частном секторе региональный оператор сохраняет пакетированный вывоз — он гораздо сложнее и затратнее. Кроме того, была проведена огромная работа по созданию и оборудованию контейнерных площадок в частном секторе.