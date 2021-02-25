В России могут повысить тарифы на тепло и электроэнергию

Повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля может повлиять на рост тарифов на электроэнергию и отопление.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. Так, согласно планам Минпромторга, утилизационный сбор на легковые и грузовые авто должен вырасти на 25%, а на спецтехнику (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы) — более чем в два раза. В ведомстве отметили, что повышение утилизационного сбора может произойти уже в первом квартале 2021 года. «Себестоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, поэтому повышение утилизационного сбора станет дополнительным фактором роста стоимости тепловой, а в некоторых регионах — и электроэнергии», — сообщается в письме Яновского. Сотрудники Минэнерго рассказали, что доля топливной составляющей угольной станции в стоимости электроэнергии может достигать 65 процентов. Стоит отметить, что утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Поначалу сбор платили только импортёры, но с 2014 года он стал обязателен для всех, для автоконцернов ввели промышленные субсидии. В декабре 2020 года субсидии решили дифференцировать в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам. Утилизационный сбор в России повышался уже трижды. В прошлом году плата за ЖКХ повысилась в среднем по России на 3,55%.

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