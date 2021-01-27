Субсидированные авиабилеты теперь будут доступны для всех жителей Дальнего Востока

«Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска», - говорится в сообщении на сайте правительства.