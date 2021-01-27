Субсидированные авиабилеты теперь будут доступны для всех жителей Дальнего Востока

«Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска», - говорится в сообщении на сайте правительства.
Субсидируемые билеты на перелеты теперь будут продаваться не только для льготных категорий населения, для которых ранее уже выделили 5,8 млрд рублей. Авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, у которых есть прописка в регионах ДФО.